Planescape: Torment: Enhanced Edition, 90'lı yılların sonlarına doğru çıkış yapan ve büyük başarı yakalayan Planescape: Torment adlı klasik RPG oyununun geliştirilerek günümüz mobil cihazlarına uyarlanmış hali.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınız ve iPad tabletleriniz üzerinde oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olan Planescape: Torment: Enhanced Edition, The Nameless One adlı bir kahramanın hikayesini izliyor. Kahramanımız oyuna başladığımızda derin bir uykudan uyanıyor. Daha önceden sayısız hayat yaşamış; fakat her yeni doğuşunda bu hayatlardaki anularını unutmuş olan The Nameless One Planescape: Torment'te geçmiş yaşamlarının izini bulmaya çalışıyor. Bu iş için Sigil şehrinde başladığı maerasında ona yardımcı oluyoruz ve hedefini gerçekleştirebilmesi için mücadele ediyoruz.

Planescape: Torment: Enhanced Edition'da oyuncular birçok farklı karakterle tanışarak yararlı bilgiler elde edebiliyorlar. Oyunda kuracağınız diyaloglarda alacağınız kararlar veya eylemleriniz ise oyunun nasıl ilerleyeceğini ve nasıl sonlanacağını belirliyor. Planescape: Torment'ta savaşmak tek çözüm yolu değil. Çoğu zaman diyaloglarda doğru soruları sorarak veya doğru şeyler söyleyerek tehlikeleri atlatabiliyorsunuz.

Planescape: Torment: Enhanced Edition, iyileştirilmiş grafikler, sesler, müzikler ve dokunmatik cihazlar için yapılandırılmış kontrollerle birlikte geliyor. Bu klasik oyunu mobil cihazlarımızda oynayabilmek ise oldukça güzel bir şey.