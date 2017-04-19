?     Geri Bildirim
Planescape: Torment: Enhanced Edition
TamindirMobilOyunlarRol YapmaPlanescape: Torment: Enhanced Edition - IPhone Ve IPad Için Rol Yapma Oyunu

Planescape: Torment: Enhanced Edition

(iOS)
Planescape: Torment: Enhanced Edition İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Planescape: Torment: Enhanced Edition
Planescape: Torment: Enhanced Edition
Planescape: Torment: Enhanced Edition
Planescape: Torment: Enhanced Edition

Planescape: Torment, yenilenerek mobil cihazlarımıza geldi!

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 12 dakika önce

Planescape: Torment: Enhanced Edition, ilk olarka 1999 yılında oyuncuların beğenisine sunulan Planescape: Torment adlı klasik RPG oyununun iyileştirilerek günümüz teknolojisini kullanan mobil cihazlara uyarlanmış hali olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınız ve iPad tabletleriniz üzerinde oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olan Planescape: Torment: Enhanced Edition sıradışı hikayesiyle sürükleyici bir macera sunuyor. Bu maceramızda daha önceden birçok farklı hayat yaşamış olan; fakat her yeniden doğuşunda bu hayatların izlerini kaybeden The Nameless One adlı bir kahramanın yerine geçiyoruz. Kahramanımız yeni hayatına gözünü açtığında uçan bir kurukafa olan Morte ona yaklaşıyor ve ona çarpıcı şeyler söylüyor. Bunun üzerine kahramanımız önceki hayatlarının izini bulmak için farklı boyutlara uzanan büyük bir yolculuğa çıkıyor.

Planescape: Torment: Enhanced Edition'da oyuncular hikayenin nasıl ilerleyeceğini tercihleriyle belirliyorlar. Oyunda birçok farklı karakterle tanışırken bu karakterlerle kurduğunuz diyaloglarda farklı cevaplar verebiliyorsunuz. Bu cevaplar veya seçtiğini eylemler ise bir sonraki adımda nelerle karşılaşacağınızı belirliyor. Hatta savaşları bile bu seçimlerle önleyebiliyorsunuz. Doğru soruları sormak ya da doğru şeyleri söylemek sizi tehlikeden koruyabiliyor.

Planescape: Torment: Enhanced Edition geniş ekranlarla uyumlu hale getirilmiş ve iyileştirilmiş grafikler, yenilenmiş ses ve müzikler içeriyor. Bunun yanında oyunun kontrolleri de dokunmatik ekranlara göre yapılandırılıyor.

Planescape: Torment: Enhanced Edition için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Beamdog
Planescape: Torment: Enhanced Edition QR Kodu Okutarak İndir

Rol Yapma Popülerleri

  1. King Arthur: Legend of the Sword
    King Arthur: Legend of the SwordiPhone ve iPad İçin Kral Arthur Oyunu
  2. Tiny Gladiators
    Tiny GladiatorsiOS için Rol Yapma Oyunu
  3. Heart of Honor: Burning Blood
    Heart of Honor: Burning BloodiPhone ve iPad için Online Rol Yapma Oyunu
  4. Mage Gauntlet
    Mage GauntletiPhone Ve iPad İçin Macera Oyunu
  5. Mannequin Challenge
    Mannequin ChallengeiPhone ve iPad İçin Hareketsiz Durma, Donma Oyunu

Planescape: Torment: Enhanced Edition Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster