Can Erdil Şentürk

Planescape: Torment: Enhanced Edition, ilk olarka 1999 yılında oyuncuların beğenisine sunulan Planescape: Torment adlı klasik RPG oyununun iyileştirilerek günümüz teknolojisini kullanan mobil cihazlara uyarlanmış hali olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınız ve iPad tabletleriniz üzerinde oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olan Planescape: Torment: Enhanced Edition sıradışı hikayesiyle sürükleyici bir macera sunuyor. Bu maceramızda daha önceden birçok farklı hayat yaşamış olan; fakat her yeniden doğuşunda bu hayatların izlerini kaybeden The Nameless One adlı bir kahramanın yerine geçiyoruz. Kahramanımız yeni hayatına gözünü açtığında uçan bir kurukafa olan Morte ona yaklaşıyor ve ona çarpıcı şeyler söylüyor. Bunun üzerine kahramanımız önceki hayatlarının izini bulmak için farklı boyutlara uzanan büyük bir yolculuğa çıkıyor.

Planescape: Torment: Enhanced Edition'da oyuncular hikayenin nasıl ilerleyeceğini tercihleriyle belirliyorlar. Oyunda birçok farklı karakterle tanışırken bu karakterlerle kurduğunuz diyaloglarda farklı cevaplar verebiliyorsunuz. Bu cevaplar veya seçtiğini eylemler ise bir sonraki adımda nelerle karşılaşacağınızı belirliyor. Hatta savaşları bile bu seçimlerle önleyebiliyorsunuz. Doğru soruları sormak ya da doğru şeyleri söylemek sizi tehlikeden koruyabiliyor.

Planescape: Torment: Enhanced Edition geniş ekranlarla uyumlu hale getirilmiş ve iyileştirilmiş grafikler, yenilenmiş ses ve müzikler içeriyor. Bunun yanında oyunun kontrolleri de dokunmatik ekranlara göre yapılandırılıyor.