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PlayerUnknown's Battlegrounds 4 Ayda 5 Milyon Sattı

Playerunknown's

Son ayların popüler hayatta kalma oyunu PlayerUnknown’s Battlegrounds, pek çok rakibine satış konusunda toz yutturmayı başardı. PUBG, 4 ayda toplam 5 milyon kullanıcı sayısına ulaştı.

Mart ayında kullanıcıların beğenisine sunulan oyun, rakiplerine göre daha farklı bir algoritma ve mekanik altyapıyla çalışıyor. Oyunun erken erişim süreci hala devam etmesine rağmen, diğer hayatta kalma oyunlarına göre daha az hata barındırdığı için yoğun ilgi görüyor.

PUBG, geçtiğimiz ay içerisinde 4 milyon satışa ulaşmayı başarmıştı. Bu satış rakamı bugün itibarıyla toplam 5 milyon satışa ulaşmış durumda. Henüz erken erişimde olan bir oyun için harika olan bu rakamlara göre PUBG, altın dönemini yaşıyor.

4 aylık bir zaman diliminde 5 milyon satış rakamını paylaşan SteamSpy'e göre PUBG, Steam'de oynanan en iyi dördüncü oyun konumunda. Ancak, henüz oyunun yapımcı şirketi Bluehole tarafından bu satış rakamı doğrulanmış değil. 

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PLAYERUNKNOWN`S BATTLEGROUNDS
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Yazar: - 25.07.2017

PlayerUnknown's Battlegrounds 4 Ayda 5 Milyon Sattı İçin Yorum Yaz

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