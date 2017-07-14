PlayStation 5'in Çıkış Tarihi Belli Oldu İddiası

Sony'in yeni oyun konsolu PlayStation 5'e dair sızıntılar gelmeye devam ediyor. Yeni bilgiler ve tahminler çerçevesinde PlayStation 5, 2020 yılında oyuncularla buluşabilir.

2013 yılında PlayStation 4'ü piyasaya süren Sony, 4 yıl içinde Slim ve Pro sürümlerini de çıkarmayı ihmal etmedi. Konsol yeni teknolojilerden biri olan, sanal gerçeklik odaklı PlayStation VR'ı da oyunseverlere sunmuştu. Sony, halihazırda piyasada olan PS4, PS4 Slim ve PS4 Pro'nun satışlarından memnun. Ancak, oyuncular 4K'da daha iyi performans vermesi beklenen PlayStation 5'i de heyecenla bekliyorlar.

Dokuzuncu nesil oyun konsolu olacak PlayStation 5 hakkında fotoğraflar, bilgiler de geliyor. Ancak en merak edilen konu, konsolun çıkış tarihi. Oyun konsolları ve bilgisayar ekipmanları hakkında yaptığı tahminlerle tanınan Michael Patchter'e göre yeni konsol PS5, en erken 2019 yılında gelecek.

Bu konuda aceleci davranmayan Sony, PS4 Pro'ya oranla daha iyi özelliklere ve yeniliklere sahip bir oyun konsolunu kullanıcılara sunmak istiyor. Ayrıca Patchter'in yaptığı açıklamada Sony, yeni konsolu için 4K TV pazarının gelişmesini beklediğini ifade etmiş. Çünkü çoğu kullanıcı, Full HD (1920x1080) ekran çözünürlüğünde bir TV kullanıyorken, 4K çözünürlüğün oyuncuya bir faydası olmayacağını düşünüyor.

4K televizyonların 2019 yılında yüzde 35'lik kullanıma ulaşmasının beklendiğini söyleyen Patchter, bu tahmine bağlı olarak yeni konsolun çıkış tarihinin 2020'yi bulabileceğini düşünüyor.

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