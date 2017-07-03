PlayStation YouTube Kanalında Photoshop Kurnazlığı

PlayStation YouTube kanalı, BioWare tarafından geliştirilen Anthem için kanalına yeni bir video yükledi. Fakat yüklenen videoda, E3'te Xbox One X için çekilmiş görüntülerin üzerine kötüce eklenmiş PlayStation tuşları yer alıyordu.

Kanala yüklenen videonun E3 2017'de Xbox One X üzerinde gösterilenle birebir aynı olduğu hemen fark edilmişti. Oyuncuların birçoğu bu detayı görürken, aynı görüntülerin bir de PS4 Pro için çekilmiş olabileceği üzerine tartışmalar yapılıyordu. Aradan sıyrılan şahin gözlü bir izleyici, bunun Xbox One X üzerinden çekilen görüntüler olduğunu ve Playstation tuşlarının bu görüntülere yerleştirildiği ayrıntısını hemen yakaladı.

Hemen aşağıda yer alan videonun 03.39 saniyesinde, ekranın aşağısında çıkan özel yetenek tuşlarının üzerinde kötüce yerleştirilmiş PlayStation tuşları vardı. Görüntüler Xbox One X üzerinden çekildiğinden, bu yeteneklerin altında Xbox koluna göre işaretler yer alıyordu. PlayStation YouTube kanalını yöneten her kimse, bu kısma acele şekilde PlayStation tuşlarının görsellerini koymuş ve ortaya üst üste binen görüntüler çıkmıştı.

Xbox One X ile yapılagelmiş en iyi konsolunu ortaya çıkaran Microsoft, performans konusunda rakibinin bir hayli ötesine geçmişti. Buna rağmen asıl işi oyun olan Sony, buna bir dizi kaliteli oyunla cevap vermişti. Bu çarpışmanın yaşandığı dakikalarda, Playstation YouTube tarafından yapılan bu hata, rekabetin içerisinde gülümseten bir detay olarak kaldı.

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