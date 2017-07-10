Dağ yamacından hızlıca aşağıya inerken sürprizlerle karşılaşacaksınız.

Pocoyo Run & Fun, çocukların oynayabileceği fizik tabanlı yarış oyunu. Android telefon ve tabletinizde oyun oynayan çocuğunuz için gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz. Ücretsiz, reklamsız ve çocukların dikkatini çekecek rengarenk menüleri ve kolay oynanış sunmasıyla minikler için harika bir seçim.

Yarış oyunlarına daha fazla ilgi gösteren çocuğunuzun oynaması için vereceğiniz Pocoyo Run & Fun’da market arabasıyla dağ yamacından aşağı doğru tam hızda inme çılgınlığını yaşamak isteyen bir karakterle birlikte yolculuğa çıkıyorsunuz. Mavi şapkası ve elbisesiyle karşımıza çıkan sevimli minik karakterimiz aracıyla giderken hızını kesme lüksü yok. Yavaşladığı anda hemen arkasındaki uzaylıya yakalanıyor ve gülme krizine giriyor.