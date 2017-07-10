Market arabasıyla dağ yamacından aşağıya iniyorsunuz.

Pocoyo Run & Fun, iPhone ve iPad’inizde yarış oyunları oynamayı seven çocuğunuz için önerebileceğim bir yapım. Market arabasıyla dağ yamacından hız kesmeden inen mavi şapkalı sevimli karakterimizin yolculuğunu güvenli tamamlayabilmesi için yardımcı oluyoruz.

iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan fizik tabanlı yarış oyunu, hem rengarenk görselleri hem da kolay oynanışıyla her yaştan çocuğun oynayabileceği bir oyun. Dağ yamacından aşağıya doğru tam hız inerken akrobatik hareketler yapmayı tehlikeli bulmayan çılgın karakterimizin hiç hata yapmaması gerekiyor. Aksi halde küçük yeşil uzaylılara yakalanıp gülme krizine giriyor.

Pocoyo Run & Fun Özellikleri: