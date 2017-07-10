Pocoyo Run & Fun(iOS)
iPhone ve iPad İçin Çocuklara Özel Yarış Oyunu
Market arabasıyla dağ yamacından aşağıya iniyorsunuz.
Pocoyo Run & Fun, iPhone ve iPad’inizde yarış oyunları oynamayı seven çocuğunuz için önerebileceğim bir yapım. Market arabasıyla dağ yamacından hız kesmeden inen mavi şapkalı sevimli karakterimizin yolculuğunu güvenli tamamlayabilmesi için yardımcı oluyoruz.
iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan fizik tabanlı yarış oyunu, hem rengarenk görselleri hem da kolay oynanışıyla her yaştan çocuğun oynayabileceği bir oyun. Dağ yamacından aşağıya doğru tam hız inerken akrobatik hareketler yapmayı tehlikeli bulmayan çılgın karakterimizin hiç hata yapmaması gerekiyor. Aksi halde küçük yeşil uzaylılara yakalanıp gülme krizine giriyor.
Pocoyo Run & Fun Özellikleri:
- Fiziğe dayalı sonsuz yarış oyunu
- Akrobatik hareketler, yerinde dönüş ile eğlenceli ve zorlu oynanış
- Ödüllü görevler
- Renkli ve eğlenceli görsel tasarım
- Basit kontroller, kolay ancak derin oynanış
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Zinkia Entertainment, S.A.
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