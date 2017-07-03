Pokemon Go Rekor Gelire ve 752 Milyon İndirmeye Ulaştı

Geçtiğimiz yaz ayının en çok oynanan oyunu olan ve bir efsaneye dönüşen Pokemon Go, aynı zamanda en kısa sürede trend olan ve yüksek gelir elde eden oyun olma ünvanını da taşıyor. Bir bakıma dünya çapında bir fenomene dönüşen oyun hakkında da yeni istatistikler gelmeye devam ediyor. Uygulama analistliği yapan Apptopia'ya göre, Pokemon Go şu anda 1.2 milyar dolar gelir ve 752 milyon indirme sayısına ulaştı.

Boston merkezli bir uygulama analiz merkezi Apptopia, Pokemon Go hakkında bazı bilgiler paylaştı. Geçtiğimiz yılın bu zamanlarında hayatımıza giren oyunun 1.2 milyar gelir ve 752 milyon indirme sayısına ulaştığını belirten analistler, geçtiğimiz yılın gelirinin de 950 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Oyunun geliştiricisi Niantic, oyunu güncel tutmak adına yeni pokemonlar ekleyerek ve GYM'lerin özelliklerini yeniden kurgulayarak oyunseverleri aktif tutmayı amaçlıyor. Diğer yandan Cadılar Bayramı gibi özel günlerde çeşitli etkinlikler düzenlemeyi de ihmal etmiyor.

Apptopia, geçtiğimiz Haziran ayında Pokemon Go'nun yaklaşık 60 milyon aktif kullanıcısı olduğunu da belirtmişti. İlk çıktığı günden bu yana oyuncu sayısı düşmesine rağmen, 60 milyon hala iyi bir istatistik diyebiliriz.

Peki siz Pokemon Go oynamaya devam ediyor musunuz?

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