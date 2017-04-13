Polycolor
Bu oyunun kuralları sürekli değişiyor.
Polycolor, Minimal Maze, Lokum oyunlarıyla App Store editörlerinin dikkatini çekmeyi başaran Alper İskender’in iOS platformuna çıkardığı yeni minimalist bulmaca oyunu. Farklı düşünmeye zorlayan bölümler sunan renkli puzzle (bulmaca) oyun, hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunuyor.
152 ülkede App Store Haftanın En Beğenilen Oyunları listesine girmeyi başaran Polycolor, 72 yaratıcı bölüm sunuyor. Oyunda birkaç renkten oluşan objeler karşınıza çıkıyor. Objeyi oluşturan renkli alanlara dokunarak tek renk yapmaya çalışıyorsunuz. Uçak, dondurma, saksofon, abajur ve daha nice nesneyi tek renge büründürerek ilerliyorsunuz. İpucu alma şansınız yok. Yanlış renge dokunursanız da geri alamıyor; sıfırdan başlıyorsunuz. İlerledikçe daha renkli objeler karşınıza geliyor.
- Lisans:
- Ücretli
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- alper iskender
Bulmaca Popülerleri
- KAMI 2iPhone ve iPad İçin Minimalist Bulmaca Oyunu
- Anlat BanaiPhone ve iPad için Bilgi Yarışması Oyunu
- Smurfs Bubble StoryiPhone ve iPad İçin Şirinler Oyunu
- Candy Crush SagaiPhone, iPod Touch ve iPad İçin Bulmaca Oyunu
- Criminal CaseiPhone ve iPad için Suç Mahali Araştırma Oyunu
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- WhatsApp İndirMesajlaşma Uygulaması
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı