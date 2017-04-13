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Polycolor
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Polycolor

Polycolor İndir Hemen İndir

58 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Polycolor
Polycolor
Polycolor
Polycolor
Polycolor

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Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Polycolor, Minimal Maze, Lokum oyunlarıyla App Store editörlerinin dikkatini çekmeyi başaran Alper İskender’in iOS platformuna çıkardığı yeni minimalist bulmaca oyunu. Farklı düşünmeye zorlayan bölümler sunan renkli puzzle (bulmaca) oyun, hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunuyor.

152 ülkede App Store Haftanın En Beğenilen Oyunları listesine girmeyi başaran Polycolor, 72 yaratıcı bölüm sunuyor. Oyunda birkaç renkten oluşan objeler karşınıza çıkıyor. Objeyi oluşturan renkli alanlara dokunarak tek renk yapmaya çalışıyorsunuz. Uçak, dondurma, saksofon, abajur ve daha nice nesneyi tek renge büründürerek ilerliyorsunuz. İpucu alma şansınız yok. Yanlış renge dokunursanız da geri alamıyor; sıfırdan başlıyorsunuz. İlerledikçe daha renkli objeler karşınıza geliyor.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
alper iskender
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