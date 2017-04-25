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Popi
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Popi

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Popi
Popi
Popi
Popi
Popi

Kelimelerin aylık ortalama aranma sayılarını tahmin ediyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Popi, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir tahmin oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Hangisinin daha popüler olduğunu bulmaya çalıştığınız oyunda şansınızın yağver gitmesi gerekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz ve aynı zamanda kültürel açıdan gelişme yaşayabileceğiniz bir oyun olan Popi, kelimelerin internette ne kadar arandığını tahmin etmenizi gerektiriyor. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda karşınıza iki kelime çıkıyor ve bu kelimeleri kıyaslayarak hangisinin daha çok ya da az arandığını tahmin ediyorsunuz. Örneğin simitin mi yoksa çayın mı internette daha fazla arandığını bulmaya çalışıyorsunuz. Bağımlılık yapıcı bir etkiye sahip olan oyunda iyi düşünmeli ve kelimeleri iyi analiz etmelisiniz.

Yüksek puanlara ulaşmaya çalıştığınız oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabilirsiniz. Kararınızı 5 saniye içerisinde vermeniz gerekiyor. Bu nedenle elinizi çabuk tutmalı ve tüm kelimeleri bulmaya çalışmalısınız. Genel kültürden spora, ünlülerden eşyalara kadar onbinlerce kelimeye sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Popi oyununu sakın kaçırmayın.

Popi oyununu Android cihazlarınızda ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Plexus Labs
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