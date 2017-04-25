Popi, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir tahmin oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Hangisinin daha popüler olduğunu bulmaya çalıştığınız oyunda şansınızın yağver gitmesi gerekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz ve aynı zamanda kültürel açıdan gelişme yaşayabileceğiniz bir oyun olan Popi, kelimelerin internette ne kadar arandığını tahmin etmenizi gerektiriyor. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda karşınıza iki kelime çıkıyor ve bu kelimeleri kıyaslayarak hangisinin daha çok ya da az arandığını tahmin ediyorsunuz. Örneğin simitin mi yoksa çayın mı internette daha fazla arandığını bulmaya çalışıyorsunuz. Bağımlılık yapıcı bir etkiye sahip olan oyunda iyi düşünmeli ve kelimeleri iyi analiz etmelisiniz.

Yüksek puanlara ulaşmaya çalıştığınız oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabilirsiniz. Kararınızı 5 saniye içerisinde vermeniz gerekiyor. Bu nedenle elinizi çabuk tutmalı ve tüm kelimeleri bulmaya çalışmalısınız. Genel kültürden spora, ünlülerden eşyalara kadar onbinlerce kelimeye sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Popi oyununu sakın kaçırmayın.

Popi oyununu Android cihazlarınızda ücretsiz olarak indirebilirsiniz.