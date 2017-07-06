Popüler Türk Oyunu Zula'dan 10 Bin TL Ödüllü Yarışma

Türkiye'de en çok oynanan oyunlar arasında yer alan Zula, büyük ödüllü yarışmasına sizleri davet ediyor. Ingame, Zula oynayan YouTuber'ları toplam 10 bin TL ödüllü yarışmada bir araya getiriyor. Zula'nın düzenlediği ve tüm Youtuber'ların katılabileceği yarışmaya takipçi sınırlaması olmadan herkes katılabilecek.

İlki çok ses getiren “Youtuberlar Yarışıyor”un ikincisinde, 17 Haziran-15 Temmuz arasında yüklenen özgün Zula videoları yarışacak. Birincinin 5 bin TL kazanacağı yarışmada dereceye girenler 20 Temmuz tarihinde Zula'nın resmi internet sayfasından açıklanacak.

Tüm abonelerin, 3 ila 10 dakikalık birer video ile katılabileceği yarışmada, katılımcılar içeriği kendisi belirleyebilecek. Videoda facecam zorunluluğu yok ancak tüm videolar sesli olmak zorunda. Küfür, hakaret ve küçük düşürücü ibarelerin kabul edilmediği videoların 720P ve üzeri kalitede olması gerekiyor.

Kazananları belirlerken oluşturulacak puanlamada izlenme, beğeni ve yorumlar dikkate alınırken; InGame, Lokum Games, MadByte Games tarafından oluşturulacak özel Zula Jürisi de tüm videoları izleyerek puanlama yapacak. Puanların yarısı izlenme, beğeni ve yorumlardan gelirken, diğer yarısı da jürinin değerlendirmesiyle belirlenecek.

Birinci olacak Youtuber'ın 5 bin TL nakit para ödülü kazanacağı yarışmada ikinciye 2.500 TL, üçüncüye 1.000 TL, dördüncü, beşinci ve altıncıya 500’er TL ödül verilecek. Ayrıca her katılımcıya da 7 günlük MPT-76 hediye edilecek.

Yarışmacılar bu linke tıklayarak 15 Temmuz tarihine kadar yarışmaya başvurabilirler.

Zula'yı hala oynamadıysanız, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz: