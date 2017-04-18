Pornhub'tan Fotoğraf Sansürleme Uygulaması: TrickPics

Dünya genelinde en çok izlenen yetişkin eğlence platformlarından Pornhub, yayınladığı yeni uygulamasıyla mobil platformda da ilgi odağı oldu. iPhone ve Android kullanıcılarına ücretsiz sunulan TrickPics adlı uygulamayla müstehcen fotoğraflar ilginç filtrelerle sansürleniyor.

Geçtiğimiz günlerde ilginç istatistiksel verileri internet kullanıcılarıyla paylaşan yetişkin sitesi Pornhub, mobil kullanıcılar için enterasan bir uygulama yayınladı. TrickPics adlı verilen uygulama, selfie’lerde cesur pozlar vermeyi seven kullanıcılara yönelik hazırlanmış bir fotoğraf sansür uygulaması. Kullanıcılar yeni çektikleri veya galerilerindeki bir müstehcen fotoğrafa artırılmış gerçeklik filtreleri ekleyerek, normalde asla paylaşamayacakları fotoğrafları rahatlıkla paylaşabiliyor.

Selfie akımına kayıtsız kalmayıp insanların kendilerini en rahat halleriyle çekip rahatça paylaşabilmeleri için özel bir uygulama geliştiren Pornhub’ın Trickpics adını verdiği uygulamasını Android telefon ve iPhone’unuza aşağıdaki bağlantılardan ücretsiz indirebilirsiniz. Tabii ki Instagram, Snapchat gibi popüler sosyal ağlar müstehcen içeriklere yönelik katı kurallar uyguladığından hesabınızın askıya alınması, kapatılması ihtimali var.

İndir Trickpics Android Android İçin Müstehcen İçerik Sansürleme Uygulaması

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