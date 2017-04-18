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Pornhub'tan Fotoğraf Sansürleme Uygulaması: TrickPics

Pornhub TrickPics Manşet

Dünya genelinde en çok izlenen yetişkin eğlence platformlarından Pornhub, yayınladığı yeni uygulamasıyla mobil platformda da ilgi odağı oldu. iPhone ve Android kullanıcılarına ücretsiz sunulan TrickPics adlı uygulamayla müstehcen fotoğraflar ilginç filtrelerle sansürleniyor.

Geçtiğimiz günlerde ilginç istatistiksel verileri internet kullanıcılarıyla paylaşan yetişkin sitesi Pornhub, mobil kullanıcılar için enterasan bir uygulama yayınladı. TrickPics adlı verilen uygulama, selfie’lerde cesur pozlar vermeyi seven kullanıcılara yönelik hazırlanmış bir fotoğraf sansür uygulaması. Kullanıcılar yeni çektikleri veya galerilerindeki bir müstehcen fotoğrafa artırılmış gerçeklik filtreleri ekleyerek, normalde asla paylaşamayacakları fotoğrafları rahatlıkla paylaşabiliyor.

Selfie akımına kayıtsız kalmayıp insanların kendilerini en rahat halleriyle çekip rahatça paylaşabilmeleri için özel bir uygulama geliştiren Pornhub’ın Trickpics adını verdiği uygulamasını Android telefon ve iPhone’unuza aşağıdaki bağlantılardan ücretsiz indirebilirsiniz. Tabii ki Instagram, Snapchat gibi popüler sosyal ağlar müstehcen içeriklere yönelik katı kurallar uyguladığından hesabınızın askıya alınması, kapatılması ihtimali var. 

İndir
Trickpics Android
Trickpics Android Android İçin Müstehcen İçerik Sansürleme Uygulaması

İndir959 MB
Trickpics iOS
Trickpics iOS iPhone İçin Müstehcen Fotoğraf Sansürleme Uygulaması

18+ Web Sitesi Pornhub, 6 Saniye Yeter Diyerek Vine’a Talip Oldu

Sanal Gerçekliğin Geleceğini Pornografi Belirleyecek

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Yazar: - 18.04.2017

Pornhub'tan Fotoğraf Sansürleme Uygulaması: TrickPics İçin Yorum Yaz

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