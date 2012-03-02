PotPlayer programı, son zamanlarda oldukça dikkat çeken video oynatma programları arasında yer alıyor ve hem hızlı yapısı hem de basit arayüzüyle pek çok video oynatıcıdan daha kolay bir şekilde kullanılabiliyor. Ücretsiz olarak sunulan ve hem 32 bit hem de 64 bit sistemler için hazırlanmış versiyonlar barındıran programın pek çok kullanıcıya hitap edeceğine inanıyorum.

H/W Hızlandırma özelliğine sahip olan program, böylece bilgisayarınızın grafik işleme kapasitesinden oldukça güzel bir şekilde faydalanırken, sahip olduğunuz codec'leri de olabildiğince az sistem kaynağı kullanarak çözümlüyor. Bu sayede yoğun sıkıştırma oranına sahip videolarda bile düşük konfigürasyonlu sistemlerde sorun yaşamak imkansız hale geliyor.

Programın sahip olduğu 3 boyutlu gözlük desteği sayesinde daha gelişmiş görüntülerle film ve dizilerini izlemek isteyenler için de bir çözüm üretilmiş. Tabii ki bu özellikten faydalanabilmek için gerekli donanımlara sahip olmanız gerekiyor.

Pek çok altyazı formatını destekleyen PotPlayer, SMI, SRT, Vobsub gibi bilinen tüm altyazıları formatını sorunsuzca görüntüleyebiliyor. Tabii ki doğru uygulamalar için videonuza uygun altyazıyı bulmayı unutmamalısınız.

Programın kurulumu esnasında sunulan codec kurma opsiyonu sayesinde codec dosyalarını sonradan yüklemekle uğraşmak zorunluluğu da kalmıyor. Direkt olarak varolan tüm video formatlarını açmanıza yardımcı olacak codecler PotPlayer'ın kurulumu esnasında sunuluyorlar. Bu yüzden pek çok diğer video izleme programına iyi bir alternatif olduğunu söyleyebilirim.

PotPlayer'ın diğer dikkat çeken özelliklerini listelemek gerekirse;

Sorunsuz ve akıcı video oynatma

Farklı ses kartlarını kullanabilme

Sahneleri sık kullanılanlara ekleme

Çoklu format ve cihaz desteği

Önizleme yapma olanağı

Eğer yeni ve etkili bir video oynatma programı arıyorsanız kesinlikle göz atmadan geçmemeniz gerekenler arasında olduğuna inanıyorum.