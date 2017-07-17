PowerLine uygulaması ile Android cihazlarınızın ekranında herhangi bir konuma akıllı göstergeler ekleyebilirsiniz.

PowerLine uygulaması ile Android cihazlarınızın ekranında herhangi bir konuma akıllı göstergeler ekleyebilirsiniz.

Akıllı telefonlarınızı kişiselleştirmeniz için oldukça hoş bir araç sunan PowerLine uygulamasında, Android’in klasik göstergelerinin ve düğmelerini değiştirebilirsiniz. Örneğin, pil durumunu yüzde olarak ya da standart pil üzerinde görmek istemiyorsanız, ekranın herhangi bir bölümüne çeşitli renklerde çubuklar ekleyebilirsiniz. Pil, CPU, RAM, Wi-Fi, telefon kullanımı, sinyal, depolama, SMS, cevapsız çağrılar, ağ kullanımı ve daha fazlasını kullanmanıza izin veren uygulamada her biri için ayrı bir renk seçimi yapmanız gerekiyor.

Örnek olarak; pil için mavi, RAM için kırmızı, alarm için yeşil gibi renkleri belirledikten sonra bu renklerin temsil ettiği bölümleri bildiğiniz için ekranda konumlandırdığınız göstergeleri de takip etmeniz kolay olacaktır. Yani, mavi çubuğun azalmasıyla pilinizin bitmeye başladığını kolaylıkla anlayabilirsiniz.

Uygulama özellikleri: