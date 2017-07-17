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PowerLine
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PowerLine

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
PowerLine
PowerLine
PowerLine
PowerLine
PowerLine

Android için Kişiselleştirme Uygulaması

Volkan Yılmaz Son güncelleme 1 saat önce

PowerLine uygulaması ile Android cihazlarınızın ekranında herhangi bir konuma akıllı göstergeler ekleyebilirsiniz.

PowerLine uygulaması ile Android cihazlarınızın ekranında herhangi bir konuma akıllı göstergeler ekleyebilirsiniz.

Akıllı telefonlarınızı kişiselleştirmeniz için oldukça hoş bir araç sunan PowerLine uygulamasında, Android’in klasik göstergelerinin ve düğmelerini değiştirebilirsiniz. Örneğin, pil durumunu yüzde olarak ya da standart pil üzerinde görmek istemiyorsanız, ekranın herhangi bir bölümüne çeşitli renklerde çubuklar ekleyebilirsiniz. Pil, CPU, RAM, Wi-Fi, telefon kullanımı, sinyal, depolama, SMS, cevapsız çağrılar, ağ kullanımı ve daha fazlasını kullanmanıza izin veren uygulamada her biri için ayrı bir renk seçimi yapmanız gerekiyor.

Örnek olarak; pil için mavi, RAM için kırmızı, alarm için yeşil gibi renkleri belirledikten sonra bu renklerin temsil ettiği bölümleri bildiğiniz için ekranda konumlandırdığınız göstergeleri de takip etmeniz kolay olacaktır. Yani, mavi çubuğun azalmasıyla pilinizin bitmeye başladığını kolaylıkla anlayabilirsiniz.

Uygulama özellikleri:

  • Tüm göstergeler aynı anda gösterilebiliyor,
  • Tam ekranda otomatik gizleme,
  • Materyal tasarım,
  • Basit kullanım.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Üretici:
Urbandroid Team
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