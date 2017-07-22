Küçük bir çocuğun kabuslarını güzel rüyalara çevirin!

Android işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen pq mobil oyunu, sizleri küçük bir çocuğun karanlık ancak masum dünyasına taşıyacak sıra dışı bir aksiyon oyunudur.

Beceri ve zamanlamanın son derece önem arz ettiği pq oyununda kahramanımız küçük bir çocuk olacak. Kahramanımızın hayal dünyasında bir yolculuğa çıkacağınız bu macerada küçük çocuğun gördüğü hayaletlerle başa çıkmasına yardımcı olmanız gerekecek. Oyun ekranının ikiye bölünmesiyle farklı bir oyun olduğunu ortaya koyan pq oyununda ekranın üstte kalan yarısı karanlık kısmı ya da oyundaki adıyla Netherworld, altta kalan yarısı da aydınlık kısmı yani Peaceful World’ü simgeliyor.

Her iki kısımda da aynı akış seyir ederken, üst bölümde hayaletler görünüyor ancak siz onlara ancak alt bölümde yani aydınlık kısımda müdahale edebilirsiniz. Alt bölümde “buraya dokunun” uyarısını gördüğünüz anda ekrana dokunarak hayaleti etkisiz hale getireceksiniz. Böylelikle küçük kahramanımız da korkusuzca yürüyebilecek. Söz konusu uyarı ise üst bölümde yer alan hayaletin tam simetrisinde yer alacak. Yani siz hayaletin yerine göre uyarıyı takip edebileceksiniz. Yalnızca ekrana dokunmak suretiyle kumanda edebileceğiniz oyunda 10 farklı hayaletin kilidini açabilirsiniz. Sıra dışı bir maceraya tanıklık edeceğiniz pq mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz.