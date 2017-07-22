Küçük bir çocuğa korkularını yenmesi konusunda yardım edebilir misin?

iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen pq mobil oyunu, oyuncuları zamanlama, beceri ve konum zekası konusunda sınayacak son derece enteresan bir aksiyon oyunudur.

pq mobil oyunu şimdiye kadar görmüş olduğunuz mobil aksiyon oyunlarından biraz farklı. Simetri bilgisinin oyuna hükmettiği düşünülürse, böyle bir şeyi mobil oyun dünyasında muhtemelen ilk kez duyuyorsunuz. Grafik açısından oldukça başarılı ve kontrolleri de bir o kadar kolay olan pq oyununda küçük bir çocuk olan kahramanımızın hayal dünyasında bir yürüyüşe çıkacaksınız. Daha doğrusu kahramanımız yürüyüşüne sizin sayesiniz de korkmadan devam edecek.

Oyun ekranın ikiye bölündüğü oyunda üst bölüm Netherworld yani karanlık dünyayı, alt bölüm ise Peaceful World yani huzurlu dünyayı temsil ediyor. Küçük kahramanımızın en büyük korkusu olan hayaletler üst bölümde korku saçarken, alt bölümde yer alan “buraya dokunun” butonu yandığı anda siz oraya dokunup hayaleti etkisiz hale getireceksiniz. Oyunla ilgili verebileceğimiz en büyük ipucu ise söz konusu uyarı butonunun üst bölümde yer alan hayaletin tam simetriğinde ortaya çıkması. Yani aslında siz hayaletin konumuna göre butonun nerede ortaya çıkacağını tahmin edebilirsiniz. Zira oyunun ilerleyen bölümlerinde kahramanın yürüyüşü hızlanacak ve siz de bu durumda hızlı davranmalısınız. pq mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz olarak indirip oynayabilirsiniz.