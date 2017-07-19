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Prevent Recovery
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Prevent Recovery

Prevent Recovery İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Prevent Recovery
Prevent Recovery
Prevent Recovery

Disk Silme Programı

Erkan Calp Son güncelleme 36 dakika önce

Diskinizdeki verileri geri getirilemeyecek şekilde silin.

Prevent Recovery, sabit diskinizdeki tüm verileri dosya kurtarma programları ile geri getirilemeyecek şekilde silen ücretsiz bir Windows programı. Eskiyen bilgisayarınızı sabit sürücüsü ile birlikte satma düşünceniz varsa, öncelikle bu programı indirip silme işlemi uygulamanızı öneririm.

Bildiğiniz üzere Windows işletim sisteminde bir dosya veya klasörü sildiğiniz vakit sadece gözünüzün önünden kaldırılır. Herhangi bir ücretsiz indirilebilen dosya kurtarma programı kullanarak - uzun süreli bir tarama işleminin ardından da olsa - geri getirilebilir silindiğini düşündüğünüz veriler. Prevent Recovery, sabit sürücüdeki verileri geri dönüşümsüz silmek isteyen kullanıcılar için geliştirilmiş bir program.

Ücretsiz indirebileceğiniz programla sürücünüzdeki tüm verileri (silinmesini istediğiniz veri türünü ve verilerin bulunduğu sürücüyü seçebiliyorsunuz) tek bir tıkla komple silebiliyorsunuz. Program üst üste yazma işlemi uygulayarak silmeyi gerçekleştiriyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
CyRobo S.R.O.

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