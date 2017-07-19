Diskinizdeki verileri geri getirilemeyecek şekilde silin.

Prevent Recovery, sabit diskinizdeki tüm verileri dosya kurtarma programları ile geri getirilemeyecek şekilde silen ücretsiz bir Windows programı. Eskiyen bilgisayarınızı sabit sürücüsü ile birlikte satma düşünceniz varsa, öncelikle bu programı indirip silme işlemi uygulamanızı öneririm.

Bildiğiniz üzere Windows işletim sisteminde bir dosya veya klasörü sildiğiniz vakit sadece gözünüzün önünden kaldırılır. Herhangi bir ücretsiz indirilebilen dosya kurtarma programı kullanarak - uzun süreli bir tarama işleminin ardından da olsa - geri getirilebilir silindiğini düşündüğünüz veriler. Prevent Recovery, sabit sürücüdeki verileri geri dönüşümsüz silmek isteyen kullanıcılar için geliştirilmiş bir program.

Ücretsiz indirebileceğiniz programla sürücünüzdeki tüm verileri (silinmesini istediğiniz veri türünü ve verilerin bulunduğu sürücüyü seçebiliyorsunuz) tek bir tıkla komple silebiliyorsunuz. Program üst üste yazma işlemi uygulayarak silmeyi gerçekleştiriyor.