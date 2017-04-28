Prey İçin Konsol Demosu Çıktı

Arkane Studios tarafından geliştirilen yeni Prey oyunu, geçtiğimiz sene düzenlenen E3 fuarında sürpriz bir şekilde tanıtılmıştı. Yakında piyasaya çıkacak oyunun, bugün itibarıyla konsol demosu da yayınlandı.

2006 yılında çıkan ilk Prey oyunu, bizleri uzaya götürüyor ve Domasi "Tommy" Tawodi'nin macerasını anlatıyordu. İlk oyunun ardından kısa süre sonra ikinci oyunun geleceği de duyurulmuştu; ancak uzunca geliştirme sürecinin ardından Prey 2, bir türlü piyasaya sürülememişti. İkinci oyun kararından vazgeçtiğini açıklayan Bethesda, E3 2016'da yaptığı tanıtımla birlikte seriyi tekrar başlatacağını ve Tawodi'nin hikayesini tekrar göreceğimizi açıklamıştı.

5 Mayıs tarihinde PC, Playstation 4 ve Xbox One platformları için piyasaya sürülecek olan Prey için, bu güne kadar birçok video gösterilmişken, oyun için 1 saat uzunluğunda demo yayınlandı. Şimdilik sadece konsol oyuncularının deneyimleyebildiği bu demonun, birkaç gün sonra PC oyuncularının beğenisine sunulacağı da söylendi. Oyunun ilk bir saatini konu alan ve bizlere Tommy'nin hikayesinin nasıl başladığını net olarak gösteren bu demoyu indirmek için konsol mağazalarını ziyaret etmeniz yeterli.

Bethesda, Prey 2'nin Yapım Projesini Durdurdu