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Prisma'nın Geliştiricilerinden Yapay Zeka Destekli Yeni Uygulama

Prisma Sticky AI Uygulamasını Yayınladı

Prisma’nın geliştiricileri, şimdi de yapay zeka destekli animasyonlu sticker oluşturma uygulaması ile karşımızda. Sticky AI adıyla yayınlanan uygulamayla selfie fotoğraflar sticker’a dönüşüyor.

iOS ve Android platformunda milyonlarca indirmeye ulaşan fotoğraf filtre uygulaması Prisma’nın geliştirici ekibi Prisma Labs, Sticky AI adında yine yapay zeka kullanan bir uygulamayla karşımızda.

Selfie fotoğrafları sticker’a çeviren, kullanıcıların iMessage başta olmak üzere mesajlaşma uygulamalarından kullanabilecekleri kendi sticker paketlerini oluşturmalarına izin veren Sticky AI uygulamasının kullanıcı arayüzü de Prisma gibi hazırlanmış. Animasyonlu sticker (çıkartma) oluşturmak için selfie çekmek (film rulosundan aktarma seçeneği de sunuluyor) yeterli. Uygulama, yapay zeka kullanarak fotoğrafı işliyor, arka planı transparan hale getiriyor. Kullanıcılar dilerse kamera butonuna basılı tutarak hareketli, GIF formatında sticker’lar oluşturabiliyor.

Sticky AI

Şu an için iki filtre sunan uygulama ile oluşturulan sticker’lar (çıkartmalar), iMessage, WhatsApp, Messenger, Snapchat, Telegram veya Skype’ta paylaşılabiliyor. Sticky AI uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan iOS 10’lu iPhone’unuza indirebilirsiniz. Uygulamanın Android sürümünün ilerleyen haftalarda indirmeye açılacağını tahmin ediyoruz.

İndir
Sticky AI iOS
Sticky AI iOS iPhone İçin Animasyonlu Çıkartma Yapma Uygulaması

İndir
Prisma Android
Prisma Android Android İçin Popüler Fotoğraf Efekt Uygulaması

İndir140 MB
Prisma iOS
Prisma iOS iPhone İçin Fotoğraf Filtre ve Efekt Uygulaması

Prisma'da 'Kendi Sanatsal Filtreni Kendin Yap' Dönemi Başlıyor

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Yazar: - 07.07.2017

Prisma'nın Geliştiricilerinden Yapay Zeka Destekli Yeni Uygulama İçin Yorum Yaz

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