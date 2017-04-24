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Prison Architect
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Prison Architect

(Android)
Prison Architect İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Prison Architect
Prison Architect
Prison Architect
Prison Architect
Prison Architect

Yüksek güvenlikli hapishane inşa edin.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Prison Architect, ilk olarak PC platformuna çıkış yapan hapishane inşa etme ve yönetme oyunu. Android cihazlarınıza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz simülasyon tarzında en iyi hapishane kurma oyunlarından biri. Hapishanenin kontrolü tamamen sizde.

Mobil platforma da ücretsiz çıkış yapmasıyla sevindiren hapishane kurma ve yönetme oyunu Prison Architect, tahmin edemeyeceğiniz kadar detaylı hazırlanmış bir arayüz sunuyor. Arazi üzerine mahkumların yeni evi olacak hücreleri yaparak işe başlıyorsunuz. Akabinde tesisat işlerini hallediyorsunuz. Altyapıyı oluşturduktan sonra olası bir ayaklanma, kaçma girişimi halinde tutsakları kontrol altına alabilecek gardiyanları işe alıp güvenlik sistemini oluşturuyorsunuz. Bundan sonra tutsakların memnuniyetini sağlamak kalıyor.

Her biri ayrı, uzun süreli oynanış sunan üç mod içeren oyunda mahkumların kaçamayacağı yüksek güvenlikli bir hapishane inşa etmeniz gerekiyor. Hücreler, yemekhane, ziyaretçi odaları, egzersiz – spor alanları gibi klasik hapishaneyi oluşturan her şey mevcut. Güvenlik noktasında da mahkumların yangın, dövüş, yaralama gibi suçlar işlemesini önlemek için çalışmalar yapmanız gerekiyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.4 ve üzeri
Üretici:
Paradox Interactive
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