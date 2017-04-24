Prison Architect, yüksek güvenlikli hapishane inşa etmeye çalıştığınız, hapishane yönetimini de size veren simülasyon tarzında bir mobil oyun. Hem iPhone hem de iPad’de oynanabilen en detaylı hapishane kurma ve yönetme oyunu diyebilirim.

iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapmasıyla sevindiren hapishane simülasyon oyununda işe sıfırdan başlıyorsunuz. Mimar olarak hapishanenizin planını kafanızda çizdikten sonra üzerine hapishanenizi inşa edeceğiniz arazide çalışmalar yapıyorsunuz. Tutsakların kalacağı hücreler, güvenliği sağlayacak gardiyanlar, aktivite alanları, kantin, ziyaretçi yeri gibi tutsaklar için olmazsa olmazları da eksiksiz, istenildiği şekilde kurmanız gerekiyor.

Tablet sürümünde ilginç olarak hikayeye dayalı ek bölümler sunan hapishane oyununun tek kötü yanı; İngilizce olması. Fazlasıyla detaylı bir oyun olduğundan hangi modda oynarsanız oynayın Türkçe dil eksikliğini hissediyorsunuz. Bunun dışında mobildeki en iyi hapishane kurma – yönetme oyunu.