Prof Saraçoğlu
Android için Bitkisel Ürünler Satış Uygulaması
Prof Saraçoğlu uygulaması ile Android cihazlarınızdan bitkisel ürünler satın alabilirsiniz.
Prof Saraçoğlu uygulaması ile Android işletim sistemli cihazlarınızdan bitkisel ürünler satın alabilirsiniz.
Televizyonda ve internette sıklıkla adını duyduğumuz Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bitkiler konusundaki uzmanlığıyla tanınıyor. Kimyasal ürünler yerine bitkilerin faydalarından bahseden ve birçok derde çare olan formüllerini sunan Saraçoğlu’nun resmi Android uygulaması ile siz de birçok bitkisel ürünü kolaylıkla satın alabilirsiniz.
Oldukça sade ve modern bir arayüzle tasarlanan Prof Saraçoğlu uygulamasında çeşitli kategorilerde sunulan bitkisel ürünleri görebilir, ürün açıklaması ve yorumlar bölümünü inceleyebilirsiniz. Satın almak istediğiniz ürünleri sepetinize ekledikten sonra ister direkt satın alabiliyor, isterseniz başka ürünleri de gezdikten sonra siparişinizi tamamlayabiliyorsunuz. Ürünlerin detaylı resimlerini de inceleyebilmenize olanak sağlayan uygulamada, verdiğiniz siparişlerin kargo takibini de yine uygulama içerisinden yapabiliyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- T-Soft Mobile
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