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ProgDVB
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ProgDVB

7.20.0
ProgDVB İndir Hemen İndir

17.63 MB
Diğer Seçenekler
Editör Puanı: 4/5
4

5 Kullanıcı: 3/5

3
ProgDVB

Bilgisayardan TV İzleme Programı

Deniz Gür Son güncelleme 1 saat önce

ProgDVB TV kartınız var ise bilgisayarınızda bulunması gereken ücretsiz bir TV izleme programı. SAT-TV kanallarını izlemeye olanak tanır, istediğiniz radyoyu dinleme olanağını size sunar. DVB-PCI kartlarını kullanarak uydudan TV kanallarını çözmeye yarayan program ile izlemek istediğiniz her kanalı gerekli bilgisayar donanımınız mevcut ise artık izleyebilirsiniz. Network yayın yapabilme seçenekleri de sunan program ile isterseniz dijital medya formatlarında yayınlar yapabilirsiniz.

Program kendi dalındaki en iyi ücretsiz programdır. Ancak ücretli sürümünde çok daha geniş özellikler mevcuttur.

Önemli! Program .NET Framework desteği istemektedir. İndirmek için buraya tıklayın. 

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
20 / 116,922
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
ProgDVB

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