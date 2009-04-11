ProgDVB7.20.0
Bilgisayardan TV İzleme Programı
ProgDVB TV kartınız var ise bilgisayarınızda bulunması gereken ücretsiz bir TV izleme programı. SAT-TV kanallarını izlemeye olanak tanır, istediğiniz radyoyu dinleme olanağını size sunar. DVB-PCI kartlarını kullanarak uydudan TV kanallarını çözmeye yarayan program ile izlemek istediğiniz her kanalı gerekli bilgisayar donanımınız mevcut ise artık izleyebilirsiniz. Network yayın yapabilme seçenekleri de sunan program ile isterseniz dijital medya formatlarında yayınlar yapabilirsiniz.
Program kendi dalındaki en iyi ücretsiz programdır. Ancak ücretli sürümünde çok daha geniş özellikler mevcuttur.
Önemli! Program .NET Framework desteği istemektedir. İndirmek için buraya tıklayın.
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ProgDVB 6.96.3 için fatih cabalar dedi ki;
tv kartının fiyatı ne kadar ve nerden temin edilir arkadaslar ?
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Cevap yazan: ikizlerFazla pahalı değil.Kesinlikle süper aygıt.Ben 7-8 sene kullandım.Şifreli istediğin kanalları hemen hemen izleme şansın var.Forum sitelerinden bulup Plugin'lerini devamlı takip edip yüklemen güncellemen lazım.Dijital hd kanallar süper.27 Nisan 2014 Pazar - 13:46:09 - Şikayet Et
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ProgDVB 6.94.6 için Yorumcu dedi ki;
Arkadaşlar bu proğram için 1-ProgDVB TV kartınız 2-Bir uyduya ayarlanmış uydu anteniniz olması gerekiyor.Kaartın arkasında anten girişi var,aynı tv ye takar gibi anteni pc nize takacağınız karta takıyorsunuz.Ondan sonra bu proğramı kurup çalıştırabilirsiniz.Zaten kartı aldığınızda proğramıda size cd ile verirler.
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ProgDVB 6.94.6 için mamo dedi ki;
bakalım iyi mi deneyince sizede söylerim :D
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ProgDVB 6.94.1 için Umut Erdem dedi ki;
Beyler Star Tv Show Tv Kanal D felan hepsi açılıyormu
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ProgDVB 6.92.8 için Embedded dedi ki;
yorumlarıdan bişe anlamadım kimisi kullanabiliyo kimisi kullanamıyo :) İng yoksa indirme kardeşim net!
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 20 / 116,922
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- ProgDVB
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