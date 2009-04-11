ProgDVB TV kartınız var ise bilgisayarınızda bulunması gereken ücretsiz bir TV izleme programı. SAT-TV kanallarını izlemeye olanak tanır, istediğiniz radyoyu dinleme olanağını size sunar. DVB-PCI kartlarını kullanarak uydudan TV kanallarını çözmeye yarayan program ile izlemek istediğiniz her kanalı gerekli bilgisayar donanımınız mevcut ise artık izleyebilirsiniz. Network yayın yapabilme seçenekleri de sunan program ile isterseniz dijital medya formatlarında yayınlar yapabilirsiniz.

Program kendi dalındaki en iyi ücretsiz programdır. Ancak ücretli sürümünde çok daha geniş özellikler mevcuttur.

Önemli! Program .NET Framework desteği istemektedir. İndirmek için buraya tıklayın.