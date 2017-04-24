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Project: Drift
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Project: Drift

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Editör Puanı: 5/5
5
Project: Drift
Project: Drift
Project: Drift
Project: Drift
Project: Drift

Görevleri tamamlayarak yeni araba ve modların kilidini açın.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Project: Drift, Android platformunda minimalist görseller sunan sanırım tek yerli drift yarış oyunu. Telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz yarış oyununda modifiye edilmiş spor arabalarla tozu dumana katıyorsunuz.

Hem araç hem de pist modellemelerini kaliteli bulduğumuz drift yarışı oyununda toplam 25 pist var ve 4 kariyer modunda görevleri tamamlayarak ilerliyorsunuz. Zorluk düzeyi arttıkça görevlerin zorluğu da artıyor. Neyse ki altınızda drift için özel olarak ayarlanmış egzotik spor arabalar var. Hız, kontrol ve drift seviyesini geliştirebildiğiniz, birbirinden çekici araçları elbette oyuna ilk başladığınızda alamıyorsunuz. Görev sonrası kazandığınız puanlarla yeni arabalar alabiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
OsmanElbeyi
Project: Drift QR Kodu Okutarak İndir

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