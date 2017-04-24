Project: Drift, Android platformunda minimalist görseller sunan sanırım tek yerli drift yarış oyunu. Telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz yarış oyununda modifiye edilmiş spor arabalarla tozu dumana katıyorsunuz.

Hem araç hem de pist modellemelerini kaliteli bulduğumuz drift yarışı oyununda toplam 25 pist var ve 4 kariyer modunda görevleri tamamlayarak ilerliyorsunuz. Zorluk düzeyi arttıkça görevlerin zorluğu da artıyor. Neyse ki altınızda drift için özel olarak ayarlanmış egzotik spor arabalar var. Hız, kontrol ve drift seviyesini geliştirebildiğiniz, birbirinden çekici araçları elbette oyuna ilk başladığınızda alamıyorsunuz. Görev sonrası kazandığınız puanlarla yeni arabalar alabiliyorsunuz.