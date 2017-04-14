Project Scorpio'nun Gösterileceği Tarih Belli Oldu

Microsoft'un geçtiğimiz günlerde donanımsal özelliklerini duyurduğu yeni Project Scorpio oyun konsolu, önümzdeki Haziran ayında düzenlenecek E3 2017 etkinliğinde görücüye çıkacak. Project Scorpio özellikleri tanıtılırken bu konsolun tasarımı, nasıl göründüğü, oyunları nasıl çalıştırdığı ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemişti. Xbox One oyun konsolunun geliştirilmiş versiyonu olan Project Scorpio'nun yayınlanan ilk tanıtım videosunda sadece konsolu oluşturan donanımın görüntüleri paylaşılıyordu. Buna ek olarak Fallout 4 gibi oyunların Project Scorpio'da 4K desteğine sahip olacağından bahsediliyordu; fakat detaylı oynanış görüntüleri sunulmuyordu. Anlaşılan o ki E3 2017 kafamızdaki Project Scorpio ile ilgili soruların cevaplarını bulacağımız yer olacak.

Microsoft, 11 Haziran Pazar günü E3 2017'de özel bir tanıtım etkinliği düzenleyecek ve bu etkinlikte Project Scorpio'nun gücünü sergileyecek. Bu etkinlikte muhtemelen Project Scorpio'ya çıkacak olan yeni oyunların görüntüleri de paylaşılacak. Konsolun nasıl görüneceğini de yine bu etkinlikte öğreneceğiz.

Her sene olduğu gibi bu sene de E3, oyun dünyasının en büyük etkinliği olacak. Oyun geliştiricileri ve donanım üreticileri genel olarak bu etkinlikte bize yeni projelerini sunuyorlar. Bu sene E3 2017'de tanıtılacak oyunların listesi daha önceden interente sızdırılmıştı. Bu listeye bu yazımızdan ulaşabilirsiniz:

E3 2017'de Tanıtılacak Oyunların Listesi Ortaya Çıktı