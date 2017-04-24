Protoxide: Death Race, uzay temalı yarış oyunlarını seviyorsanız hoşunuza gideceğini düşündüğüm kaliteli bir yapım.

İlk olarak Android platformuna çıkış yapan (belki de Android’e özel olacak) ücretsiz indirilip oynanabilen yarış oyununda çetelerin kontrolünde olan, kanunların işlemediği, az sayıda insanın yaşam sürdüğü şehirlerde ölüm yarışlarına katılıyorsunuz. Geleceğin tasarımlarıyla yarışıyorsunuz.

Yarışlar farklı şekillerde düzenleniyor. Tekli oyuncu modunu seçerseniz sürekli kendi rekorunuzu kırmanızı isteyen moddan etrafınızı saran düşmanlarla baş başa bırakan aksiyon – adrenalin yüklü moda çok fazla seçeneğiniz var. Multiplayer kısmında dünya genelinde yarışçılarla kapışma şansına sahip oluyorsunuz. Rakipleriniz rastgele seçiliyor. Ayrıca arkadaşlarınızla WiFi üzerinden de yarış ayarlayıp keyifle oynayabiliyorsunuz.

Protoxide: Death Race Özellikleri: