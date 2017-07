PS Plus Ücretsiz Temmuz Ayı Oyunları Belli Oldu

Sony Playstation konsolunun premium hizmeti Playstation Plus’ın geleneği olan aylık ücretsiz oyunlar Temmuz ayında da kullanıcıları bir hayli sevindirecek. Zira PS Plus Temmuz ayı ücretsiz oyunları arasında son derece çarpıcı olanlar var.

Playstation 4, Playstation 3 ve Playstation Vita konsollarının her biri için ikişer ücretsiz oyun açıklanırken, bu ay ek olarak Playstation’ın yeni formatı olan Playlink için de bir oyun geliyor. İlk olarak göze çarpan oyunlar Playstation 4 konsolları için açıklanan Until Dawn ve Game of Thrones oyunları olurken, böylesine başarılı yapımların aynı anda ücretsiz verilmesinin ABD’nin bağımsızlık kutlamaları tarihi olan 4 Temmuz’un hatırına olduğu tahmin ediliyor.

Bu yıl E3 2017 etkinliğine VR oyunlarıyla damga vuran Supermassive Games’in geçen yılki bombası olan korku oyunu Until Dawn, PS Plus üyeliği bulunan kullanıcıların oyun kütüphanesini şenlendirecek. Ayrıca iki hafta sonra yeni sezonuna start verecek olan Game of Thrones’un konsol oyunu da yine Game of Thrones hayranlarının gönlünü fethedecek.

PS Plus üyeleri için oldukça bereketli görünen Temmuz ayı ücretsiz oyunların tam listesi de şu şekilde:

PS4 Ücretsiz Temmuz Ayı Oyunları

Until Dawn

Game of Thrones

PS3 Ücretsiz Temmuz Ayı Oyunları

Tokyo Jungle

Darkstalkers Resurrection

PS Vita Ücretsiz Temmuz Ayı Oyunları

Element 41

Don’t Die, Mr. Robot

Ayrıca 4 Temmuz ve 24 Ekim tarihleri arasında Plus üyeleri, konsolun yeni formatı olan Playlink’in açılışına özel olarak Thats You oyununa ücretsiz erişim sağlayabilecek. Playlink oyunu Thats You da oyunculara alışık olmadıkları bir oyun deneyimi yaşatacak gibi görünüyor. Oyunu oynamak için bir akıllı telefon ve tablet kullanmanız ve oyunun ücretsiz uygulamalarını indirmeniz gerekiyor. Tüm bunların yanı sıra 18 Temmuz ve 17 Ağustos tarihleri arasında üye olan kullanıcılar Orcs Must Die: Unchained oyununun kostüm ve içeriklerini ücretsiz edinebilecekler.

