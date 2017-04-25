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Push Heroes
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Push Heroes

(Android)
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Editör Puanı: 5/5
5
Push Heroes
Push Heroes
Push Heroes
Push Heroes
Push Heroes

Etrafınızı saran düşmanları ok ve kılıçla öldürün.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Push Heroes, tüm Android cihazlarda akıcı oynanış sunan minimalist görselli rpg strateji oyunu. Kısıtlı bir savaş alanında ilerleyen oyunda gladyatör, büyücü, rahibe, okçu karakteriyle etrafımızı saran farklı türde düşmanı savuşturuyoruz. Aksiyonun hiç dinmediği yapım, her yaştan oyuncunun rahatlıkla oynayabileceği basit kontrol sistemine sahip; Hatta savaşmak için tek yapmanız gereken "Fight"a dokunmak. Tabii ki oyun bu kadar basit değil.

Topraklarımıza saldıran düşmanları ivedilikle temizlemek için uğraş verdiğimiz strateji oyununda küplerden oluşan, olabildiğince dar – küçük bir alan içerisinde bulunuyoruz. Etrafımızı saran çok sayıda yaratık (canavar), yırtıcı ve zehirli hayvana karşı tek başımıza bazen de arkadaşımızın desteğini de alarak mücadele ediyoruz. Hayatta kalabilmek için döktüğümüz her kan sonrasında daha da güçleniyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Crazyant
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