Push Heroes, iPhone ve iPad’de oynanabilen minimalist çizgilere sahip strateji oyunu. Tek dokunuş kontrol sistemiyle telefonda da tablette rahat oynanış sunan yapımda 20’in üzerinde yaratıkla karşılaşıyoruz. Okçu, şövalye, büyücü gibi özel yeteneklere sahip karakterleri mücadelelerinde yalnız bırakmıyoruz.

Her yaştan kişiye hitap eden strateji – savaş odaklı rol yapma oyununda ek modlar yok, dünya genelinde oyuncularla savaşmıyor veya turnuvalara katılmıyoruz. Topraklarımıza saldıran düşmanlara karşı tek başımıza mücadele ediyoruz. Hayatta kalabilmenin zorluklarını yaşıyoruz. Bir noktadan sonra saymayı bırakacağınızı düşündüğüm türlü canavarlarla karakteristik özelliklerinizi öne çıkararak savaşıyorsunuz.

Her zafer sonrası daha da güçlenen kahraman savaşçılara sahip olduğumuz oyun, basit bir oynanışa sahip. Birkaç adım bazen de dibimizdeki yaratıkları öldürmek için tek yaptığımız fight butonuna dokunmak. Tabii ki oyun bu kadar basit değil; incelikler, püf noktalar öğretici bölümünde gösteriliyor.