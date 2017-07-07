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Qualcomm Apple'a Karşı Kılıcını Çekti, İthalatın Yasaklanmasını İstiyor!

Qualcomm vs Apple

Qualcomm ve Apple arasında 11 yıldır devam eden yasal savaş kızışıyor. Akıllı cihazlar için işlemci üreten Qualcomm, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'ndan, Qualcomm patentlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle bazı iPhone ve iPad modellerinin ABD'den ithalatının yasaklanmasını istedi.

İlgili dava, California mahkemesinde açıldı ve ithalat yasağına ek olarak para cezasını da kapsıyor. Qualcomm özellikle, kendi dışındaki şirketler tarafından üretilen, hücresel ağlara bağlanan yongaları kullanan Apple ürünlerinin yasaklanmasını istiyor. Şirket, ithalat yasağının yanı sıra, hal ihlalinde bulunulan ürünlerin perakende satışını veya reklamını da durdurmak için de harekete geçti.

ABD'li çip üreticisi, hangi iPhone modellerinin dava kapsamına girdiğini açıklamadı, ancak AT&T ve T-Mobile'ın sattığı iPhone modellerinin ele alınacağına dair bilgiler geliyor. 

Her halükarda, Apple ve Qualcomm arasında uzun süredir devam eden yasal savaş giderek kızışıyor. Analistler, bu savaşın Apple'ın gelecek nesil cihazları için büyük sorun teşkil edeceğini ifade ediyorlar. Nitekim Apple için büyük bir tedarik sıkıntısı da yaratılabilir. Bekleyip göreceğiz.

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Yazar: - 07.07.2017

Qualcomm Apple'a Karşı Kılıcını Çekti, İthalatın Yasaklanmasını İstiyor! İçin Yorum Yaz

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