Qualcomm, Yapay Zeka Çipleri Üreteceğini Doğruladı!

Yapay zeka algoritmasını akıllı telefonlara entegre etmek için çabalayan birkaç şirket bulunuyor. Bazı şirketler, sinir ağlarının daha aktif bir şekilde çalışmasını sağlamak için yeni çipler tasarlarken, diğerleri de yapay zekanın hesaplama taleplerini azaltmak için mevcut çipler üzerinde çalışıyor. Qualcomm, şuan ikincisini seçiyor. Şirket yaptığı açıklamada Sinirsel İşlem Motoru’nun tüm geliştiricilere açıldığını duyurdu.

Qualcomm’un Sinirsel İşlem Motoru, mevcut Snapdragon 600 ve 800 serisi işlemcilerde yapay zekâ uygulamalarını çalıştırmak için optimizasyon yapılmasını sağlayan bir yazılım geliştirme aracı. Cep telefonlarının yüzde 40’ından fazlasında Qualcomm’un hesaplama metodu kullanıldığını göz önüne alırsak, bu aracın da kullandığı birçok cihaz var.

Qualcomm, Sinirsel İşlem Motoru’nu geçtiğimiz yıl açıklamıştı. Şirket o tarihten bu yana seçkin iş ortaklarıyla birlikte çalışıyor. Qualcomm, bugün Neural Processing Engine’nin tüm geliştiricilere açıldığını duyurdu.

Facebook, yapay zeka özelliklerini kendi uygulamasında kullanmak için Qualcomm'un SDK'sını entegre eden ilk şirketlerden biriydi. Şirket, artırılmış gerçeklik filtrelerini hızlandırmak için yazılım geliştirme kitini Facebook mobil uygulaması üzerinde etkinleştirdi. Qualcomm, Facebook'un, Sinirsel İşlemci Motoru'na geçtikten sonra filtrelerin genel CPU uygulamasına göre beş kat daha hızlı yüklendiğini söylüyor.

Microsoft, Graphcore ve ARM gibi şirketler yapay zekâ için yeni çipler tasarlıyorlar. Dünyanın en büyük çip imalatçılarından biri olan Qualcomm’un hedefi de bu ancak, şirket özel yapay zeka çiplerini görmek için biraz zamana ihtiyaç olduğunu da vurguladı.

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