Qualcomm'un iPhone Davasında Snapdragon 845 Göründü

Qualcomm ile Apple arasında çok uzun süredir devam eden ve iPhone'ların yasaklanmasının dahi talep edildiği dava sürecinde, Qualcomm'un sunduğu belgeler arasında Snapdragon 845'e dair ilk bilgiler de yer aldı.

Qualcomm bir süre önce Apple'a patentlerini ihlal ettiği gerekçesi ile dava açmış ve yüklü bir tazminat istemişti. Milyarlarca doları bulan bu tazminat isteğinin yanı sıra Qualcomm, iPhone modellerinin bir kısmının Amerika Birleşik Devletleri'nde satılmasının engellenmesini, raflardan derhal kaldırılmasını da talep etmişti. Oldukça çetin geçen dava sırasında Qualcomm mahkemeye çeşitli belgeler sunarken, ürettiği işlemciler hakkında da bilgi verdi.

Snapdragon serisi işlemcileri ile ün salan Qualcomm'un mahkemeye sunduğu belgeler arasında, henüz duyurmadığı yeni işlemcisine dair bilgiler de yer alıyordu. SDM845 kod ismiyle anılan işlemcinin bir sonraki nesil olarka tabir edilen Snapdrabon 845 olacağı söylenirken, Qualcomm tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadığından, işlemcinin bunu işaret ettiği de çok kesin değil.

Her ne kadar kesin olmasa da Qualcomm'un Snapdragon 845 üzerinde çalıştığı uzun süredir biliyordu. Hatta şirketin Samsung ile anlaşmaya vardığı ve Samsung Galaxy S9'da Snapdragon 845 kullanacağını şimdiden kararlaştırdığı bile iddia edilmişti. Mobil cihazlardaki işlem gücünü bir kat daha arttıracak bu işlemcinin 2018 yılında çıkabileceği iddia ediliyordu.

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