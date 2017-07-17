?     Geri Bildirim
QuickShortcutMaker
TamindirMobilYardımcı AraçlarQuickShortcutMaker

QuickShortcutMaker

QuickShortcutMaker İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
QuickShortcutMaker
QuickShortcutMaker
QuickShortcutMaker
QuickShortcutMaker

Android İçin Kısayol Oluşturma Uygulaması

Erkan Calp Son güncelleme 25 dakika önce

Favori uygulamalarınıza hızlıca erişin, uygulama izinlerini düzenleyin.

QuickShortcutMaker, Android telefon ve tablet kullanıcıları için geliştirilmiş kısayol oluşturma uygulaması.

Android cihazınızda yüklü tüm uygulama ve widget’lara daha hızlı ulaşmanın yanı sıra sistem aktivitelerini tek dokunuşla durdurma şansına sahip olduğunuz uygulamayı ücretsiz olarak indirip kullanabiliyorsunuz. Telefonunuzda bulunan tüm uygulamalara uygulamalar sekmesi altından, servislere aktiviteler altından, sık kullandığınız uygulamalara da favoriler altından zahmetsizce ulaşabiliyorsunuz. Uygulamanın anahtar kelime üzerinden arama yapmaya izin vermesi de güzel olmuş. Bu uygulama tabii ki ana ekranda kısayol oluşturmayan, kısayol oluşturmaya izin vermeyen uygulamalar çıkması durumunda da işe yarıyor.

Root gerekmeksizin tüm Android cihazlarda kullanabilen uygulama kısayolu oluşturma ve uygulama izinlerini değiştirme uygulaması QuickShortcutMaker, farklı tema seçenekleri de sunmakta. Uzun süredir güncelleme almamasına karşın Android kullanıcılarının favorisi.

QuickShortcutMaker için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 1.6 ve üzeri
Üretici:
sika524
QuickShortcutMaker QR Kodu Okutarak İndir

Yardımcı Araçlar Popülerleri

  1. Google Play (APK)
    Google Play (APK)Android İçin Google Play Mağaza Uygulaması
  2. Aptoide
    AptoideAndroid İçin Alternatif Uygulama Marketi Uygulaması
  3. TKGM Parsel Sorgu
    TKGM Parsel SorguAndroid için Parsel Sorgulama Uygulaması
  4. Adobe Flash Player (APK)
    Adobe Flash Player (APK)Android İçin Flash Uygulaması
  5. Yüzde Yüz Kıble
    Yüzde Yüz KıbleAndroid için Kabe Yönü Bulma Uygulaması