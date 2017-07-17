QuickShortcutMaker
Android İçin Kısayol Oluşturma Uygulaması
Favori uygulamalarınıza hızlıca erişin, uygulama izinlerini düzenleyin.
QuickShortcutMaker, Android telefon ve tablet kullanıcıları için geliştirilmiş kısayol oluşturma uygulaması.
Android cihazınızda yüklü tüm uygulama ve widget’lara daha hızlı ulaşmanın yanı sıra sistem aktivitelerini tek dokunuşla durdurma şansına sahip olduğunuz uygulamayı ücretsiz olarak indirip kullanabiliyorsunuz. Telefonunuzda bulunan tüm uygulamalara uygulamalar sekmesi altından, servislere aktiviteler altından, sık kullandığınız uygulamalara da favoriler altından zahmetsizce ulaşabiliyorsunuz. Uygulamanın anahtar kelime üzerinden arama yapmaya izin vermesi de güzel olmuş. Bu uygulama tabii ki ana ekranda kısayol oluşturmayan, kısayol oluşturmaya izin vermeyen uygulamalar çıkması durumunda da işe yarıyor.
Root gerekmeksizin tüm Android cihazlarda kullanabilen uygulama kısayolu oluşturma ve uygulama izinlerini değiştirme uygulaması QuickShortcutMaker, farklı tema seçenekleri de sunmakta. Uzun süredir güncelleme almamasına karşın Android kullanıcılarının favorisi.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 1.6 ve üzeri
- Üretici:
- sika524
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