Racing in City 2 eğer hız yapmayı ve spor arabaları seviyorsanız size aradığınız eğlenceyi sunabilecek bir mobil yarış oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Racing in City 2'de adrenalin dolu yarışlar bizi bekliyor. Oyunda şehrin en hızlı şöförü olabilmek için aracımızın pilot koltuğuna oturuyoruz ve yola çıkıyoruz. Racing in City 2'deki yarışlar şehir içinde geçiyor; yani oyunda trafik içinde yol alıyoruz.

Racing in City 2'de biz yüksek hızla yol alırken önümüze araçlar çıkabiliyor. Bu araçlara çarpmadan yol almak için hızlı karar vermemiz ve manevra yapmamız gerekiyor. Doğal olarak hızlı bir şekilde ilerlerken işler karışıyor ve heyecan artıyor.

Racing in City 2'de kazandığımız parayı yeni araçların kilidini açmak için kullanabilmekteyiz. Oyunda 12 farklı araç seçeneği yer alıyor ve bu araçları modifiye etmemize izin veriliyor. Spor arabaların yanında 4 çeker araçlar ve kamyonlar da araç seçenekleri arasında.

Racing in City 2'yi dilerseniz dış kamera açılarından, dilerseniz kokpit kamerasından oynayabilirsiniz.