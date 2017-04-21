Racing in City 2, birbirinden lüks spor arabaların yanı sıra kamyon, kamyonetle akan trafikte sürüş deneyimi yaşamamızı isteyen bir araba yarışı oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan ve Türkçe dil desteğiyle gelen yarış oyununda yüksek puan yapabilmenin tek yolu; hayatınızı riske atacak hareketlerde bulunmak.

Simülasyon yarış oyunları arasında en iyilerden biri olan Racing in City 2, adından da tahmin edeceğiniz üzere şehir içinde trafiğe dikkat ederek aracınızı sürmeniz gereken bir yarış oyunu.

Need for Speed gibi farklı modlar içeren, modifiye seçenekleri sunan, multiplayer yarışlara katıldığınız, harita üzerinden etkinliklere girdiğiniz bir yarış oyunu değil. Dediğim gibi simülasyon türünde. Hızınızı dilediğinizce ayarlama şansına sahipsiniz ancak gittiğiniz yol dönüşler içermiyor. Yoğun trafikte araçları sollayarak, bazen de ters yöne girerek puan toplamaya çalışıyorsunuz. Puanlarınızı arabanızı özelleştirmek (spoyler ekleme, jantları değiştirme, araç rengini değiştirme, motor gücünü veya turboyu yükseltme gibi) için kullanıyorsunuz.