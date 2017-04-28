Razer Yeni Kablosuz Oyuncu Faresini Duyurdu

Oyuncu ekipmanları üreten ünlü şirket Razer, Lancehead ismini verdiği yeni oyuncu faresini duyurdu. Lancehead, yüksek performansıyla e-Spor oyuncularının da tercih edebileceği ürünlerden bir tanesi olacak.

Dünyanın en gelişmiş kablosuz mouse'u olarak tanıtılan Lancehead, üstün özellikleri ve yüksek fiyatıyla da dikkat çekiyor. 140 dolar yani 499TL fiyat etiketiyle satılacak olan ürün, bu fiyatıyla turnuva mouse'larıyla aynı fiyata sahip. Fakat Razer, yaptığı açıklama ile yeni ürünlerinin, bu fiyatı hak ettiğini ve oyunların talep ettiği performansı verdiklerini söylüyor. Ayrıca Razer, aynı modelin kablolu modelini de 80 dolara satacağını duyurdu.

Adaptive Frequency ismi verilen bir teknoloji kullanan Razer Lancehead, bu sayede yüksek hızda bağlantı kurabiliyor. Kurulan 2.4GHz hızındaki bağlantıyla birlikte kopmalardan ve gecikmelerden kurtulan mouse, böylece en iyi performansı verebiliyor. Razer Lancehead, 50 G hızlanma yeteneğine sahip olan bir fare. Bunun yanında 16,000 DPI 5G lazer sensör ve 210 IPS detaylarını da barındırıyor. 9 programlanabilir tuşa sahip olan Lancehead, Synapse Pro teknolojisine sahip. Henüz beta aşamasında olan bu teknoloji sayesinde, oyuncuların kullanım alöışkanlıklarını tespit eden Razer Lancehead, böylece en iyi ayarları kullanıcısına sunmayı da vaat ediyor.

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