Razer’dan, Oyuncular İçin Akıllı Telefon Hamlesi!

Razer, oyunculara özel olarak ürettiği oyun fareleri, klavyeler, hoparlörler ve kulaklıklarla tanınan bir marka. Ancak Razer, bununla sınırlı kalmayıp mobil pazarına da adım atabilir. Bu genişleme stratejisi, Nextbit’in satın alınmasından sonra sürpriz olmadı elbette.

Bloomberg’in hazırladığı rapora göre, şirket "Hardcore" oyuncuları hedef alacak kendi akıllı telefonunu geliştiriyor. Cihazla ilgili ayrıntılar şu an için oldukça az. Bu nedenle Razer’in üzerinde çalıştığı cihazın, her kullanıcı için mi yoksa sadece oyunculara yönelik bir cihaz mı olacağı konusunda tahmin yürütmek zor.

Bununla birlikte, Razer CEO'su Min-Liang Tan'ın şirketin mobil oyun pazarının dengelerini bozacağı yönündeki planları, yayınlanan raporlarda hiç de güç durmuyor. Tan yaptığı açıklamada, "Şu anda, mobil oyuncunun ihtiyaçlarını tam olarak yerine getiren herhangi bir mobil cihaz veya yazılım platformu göremiyorum" dedi.

Nokia N-Gage ve Sony Xperia Play gibi oyun için tasarlanmış telefonlar gördük ancak bu cihazlar yeteri kadar başarı elde edememişlerdi. Bakalım Razer, oyun telefonlarını yeni bir boyuta taşımayı başarabilecek mi?

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