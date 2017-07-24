Ready Player One Filminden Muazzam Sanal Gerçeklik Fantezisi Fragmanı

Usta yönetmen Steven Spielberg, yeni bilim kurgu fantezisi "Ready Player One" filminde, sanal gerçeklik kavramının 2045 yılında bize nasıl bir evren sunabileceğine dair detaylı ve sert bir bakış açısı getiriyor.

Ernest Cline'in efsanevi romanından uyarlanan Ready Player One'ın ilk fragmanı, San Diego Comic-con'da gösterildi. 2045 yılında geçen yeni Spielberg bilim kurgu filmi "Ready Player One", o tarihte oldukça gelişmiş olacağının ön görüldüğü filminde aslında sert ve karanlık bir distopya örgüsüne de dikkat çekiyor.

Tamamen VR destekli bir yapay evrende geçen filmin fragmanı, gerçekten muazzam bir ses ve görüntü şöleni sunacağa benziyor. Filmde tanıdığımız pek çok bilim kurgu yapımından tanıdık referanslar da bulmak mümkün. Şimdi hemen aşağıdaki fragmanı izleyerek Ready Player One filminin çılgın sanal dünyası hakkında ufak bir fikir edinebilirsiniz. Araya serpiştirilmiş popüler bilim kurgu eserlerine de (Tron ve Iron Giant) dikkat edebilir, beklentinizi yüksek tutabilirsiniz.

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