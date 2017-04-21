Real Boxing Manny Pacquiao(Android)
Boks efsanesi Manny Pacquiao ile ringe çıkmaya hazır mısınız?
Real Boxing Manny Pacquiao ünlü boks oyunu serisi Real Boxing'in yeni oyunu.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Real Boxing Manny Pacquiao'da ringer çıkıyoruz ve altın kemeri kazanmak için yumruklarımızı konuşturuyoruz. Oyunda haftalık turnuvalar yer alıyor, biz bu turnuvalara katılıp görevleri tamamlayarak özel ödüller kazanabilmekteyiz.
Online altyapıya sahip olan Real Boxing Manny Pacquiao'da diğer oyunculara karşı boks maçları yapabilmeniz de mümkün. Bu sayede oyundaki heyecan artıyor. Oyunda karşılaşmaları kazandıkça yeni ekipmanların kilidini açabiliyor ve boksörümüzü daha özel hale getirebiliyoruz.
Oyunculara Real Boxing Manny Pacquiao'da boksörlerini geliştirebilmek için antrenman yapma imkanı da veriliyor. Bu iş için spor salonunu ziyaret ederek eğitimleri tamamlıyoruz. Bunun yanısıra oyunda mini oyunlara da yer veriliyor.
Real Boxing Manny Pacquiao, oldukça kaliteli grafiklere sahip olan bir mobil oyun.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 5
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.2 ve üzeri
- Üretici:
- Vivid Games S.A.
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Real Boxing Manny Pacquiao Eski Sürümleri
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