Real Boxing Manny Pacquiao(iOS)
Real Boxing Manny Pacquiao'da yumruklarımızı konuşturuyoruz
Real Boxing Manny Pacquiao eğer Real Boxing oyunlarını oynayarak keyif aldıysanız hoşunuza gidebilecek bir başka mobil boks oyunu.
iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza veya iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Real Boxing Manny Pacquiao'da oyuncular ünlü boks yıldızı Manny Pacquiao'nun yerine geçebiliyorlar. Oyunda dilerseniz boks kariyerinize adım atarak karşılaşmaları kazanabilir ve turnuvalarda şampiyonluğu kovalayabilir, dilerseniz diğer oyuncularla eşleşerek heyecan dolu maçlar yapabilirsiniz.
Real Boxing Manny Pacquiao'da ringe çıkmadan önce spor salonuna gidebiliyor ve kahramanınızı eğitimden geçirerek yeteneklerini geliştirebiliyorsunuz. Oyunda maçları kazandıkça yeni ekipmanların kilidini açabilmektesiniz. Bu sayede kahramanınızı özelleştirebiliyorsunuz.
Real Boxing Manny Pacquiao içine mini oyunlar da yerleştirilmiş. Oyunun en güçlü yönü yüksek kaliteli grafikleri.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 5
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- Vivid Games S.A.
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Real Boxing Manny Pacquiao Eski Sürümleri
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