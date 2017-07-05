Real Car Parking 2017 Street 3D'de zorlu mücadeleler bizi bekliyor

Real Car Parking 2017 Street 3D eğer boş vakitlerinizi keyifli bir şekilde değerlendirmek isterseniz beklentilerinizi karşılayacak bir mobil park etme oyunu olacaktır.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Real Car Parking 2017 Street 3D'de araç kullanma yeteneklerimiz zorlu testlere tabi tutuluyor. Bu testlerde zamana karşı yarıştığımız için işler daha da heyecanlı hale geliyor. Oyunda temel olarak aracımızla belirlenen park alanına, belirlenen süre içinde aracımızı doğru bir şekilde park etmeye çalışıyoruz. Fakat bu işi gerçekleştirebilmek için dar bir alanda aracımızı etrafa sürtmeden hareket etmemiz, belli manevraları gerçekleştirerek engellere takılmamamız gerekiyor.

Real Car Parking 2017 Street 3D'da geri geriye park, paralel park gibi farklı park testleri bulunmakta. Oyunculara son model spor arabaları kullanma imkanı da veriliyor. Aracımızı yönetmek için ekrandaki direksiyon simidini sağa ve sola döndürüyor, gaz ve fren pedallarını kullanıyoruz. Park sensörü de bize yardımcı oluyor.

Oldukça güzel grafiklere yer veren Real Car Parking 2017 Street 3D'de aracımızı araç içi kamera ile kontrol edebilmekteyiz.