Açık bir arazide onlarca tank... Hayatta kalma mücadelesi...

Realistic Battle Tank, tank oyunlarını seviyorsanız iPhone ve iPad’de keyifle oynayacağınızı düşündüğüm kaliteli bir yapım. Gerek grafikleri gerek müzikleri gerek fizik motoru gerekse de sunduğu atmosferiyle dört dörtlük bir tank savaş oyunu karşımızda.

iOS platformuna özel çıkış yapan tank savaşlarına dayalı simülasyon oyununda oldukça geniş bir arazide düşman tankları bitirmek için mücadele ediyoruz. Ne kadar süre hayatta kalmayı başarırsak o kadar iyi oynamış sayılıyoruz. İçeriden ve dışarıdan kontrol seçeneği sunmasıyla savaş ruhunu doyasıya tatmamız sağlanıyor. Düşman tanklarını uçurdukça savaş ortamı kızışıyor. Tabii ki biz düşman tankları bitirmenin yollarını ararken hiç olmadık zamanda oyuna veda edebiliyoruz.

Tankımızın kontrolünü sağlamak için soldaki analoğu, aksiyona girmek için de sağda sıralanmış butonları kullanıyoruz. Sağlık durumumuzu da üstten takip ediyoruz.