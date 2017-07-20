Realistic Battle Tank
iPhone ve iPad İçin Tank Savaşı Oyunu
Açık bir arazide onlarca tank... Hayatta kalma mücadelesi...
Realistic Battle Tank, tank oyunlarını seviyorsanız iPhone ve iPad’de keyifle oynayacağınızı düşündüğüm kaliteli bir yapım. Gerek grafikleri gerek müzikleri gerek fizik motoru gerekse de sunduğu atmosferiyle dört dörtlük bir tank savaş oyunu karşımızda.
iOS platformuna özel çıkış yapan tank savaşlarına dayalı simülasyon oyununda oldukça geniş bir arazide düşman tankları bitirmek için mücadele ediyoruz. Ne kadar süre hayatta kalmayı başarırsak o kadar iyi oynamış sayılıyoruz. İçeriden ve dışarıdan kontrol seçeneği sunmasıyla savaş ruhunu doyasıya tatmamız sağlanıyor. Düşman tanklarını uçurdukça savaş ortamı kızışıyor. Tabii ki biz düşman tankları bitirmenin yollarını ararken hiç olmadık zamanda oyuna veda edebiliyoruz.
Tankımızın kontrolünü sağlamak için soldaki analoğu, aksiyona girmek için de sağda sıralanmış butonları kullanıyoruz. Sağlık durumumuzu da üstten takip ediyoruz.
- Lisans:
- Ücretli
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 6.0 ve üzeri
- Üretici:
- BrioGame
Simülasyon Popülerleri
- Farming Simulator 18iPhone ve iPad İçin Çiftlik Simülasyonu Oyunu
- Episode: Choose Your StoryiPhone ve iPad için Simülasyon Oyunu
- The Sims MobileiPhone ve iPad İçin Simülasyon Oyunu
- Hay DayiPhone ve iPad için Çiftlik Kurma Oyunu
- Farming Simulator 14iPhone ve iOS için Tarımcılık Simülasyonu
- Google Chrome indirPopüler Tarayıcı
- Assetto CorsaAraba Oyunu
- BitdefenderÜcretsiz Antivirüs
- PES 2018Futbol Oyunu
- Hotspot ShieldVPN Programı