?     Geri Bildirim
Realistic Battle Tank
TamindirMobilOyunlarSimülasyonRealistic Battle Tank

Realistic Battle Tank

Realistic Battle Tank İndir Hemen İndir

168 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Realistic Battle Tank
Realistic Battle Tank
Realistic Battle Tank
Realistic Battle Tank
Realistic Battle Tank

iPhone ve iPad İçin Tank Savaşı Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 26 dakika önce

Açık bir arazide onlarca tank... Hayatta kalma mücadelesi...

Realistic Battle Tank, tank oyunlarını seviyorsanız iPhone ve iPad’de keyifle oynayacağınızı düşündüğüm kaliteli bir yapım. Gerek grafikleri gerek müzikleri gerek fizik motoru gerekse de sunduğu atmosferiyle dört dörtlük bir tank savaş oyunu karşımızda.

iOS platformuna özel çıkış yapan tank savaşlarına dayalı simülasyon oyununda oldukça geniş bir arazide düşman tankları bitirmek için mücadele ediyoruz. Ne kadar süre hayatta kalmayı başarırsak o kadar iyi oynamış sayılıyoruz. İçeriden ve dışarıdan kontrol seçeneği sunmasıyla savaş ruhunu doyasıya tatmamız sağlanıyor. Düşman tanklarını uçurdukça savaş ortamı kızışıyor. Tabii ki biz düşman tankları bitirmenin yollarını ararken hiç olmadık zamanda oyuna veda edebiliyoruz.

Tankımızın kontrolünü sağlamak için soldaki analoğu, aksiyona girmek için de sağda sıralanmış butonları kullanıyoruz. Sağlık durumumuzu da üstten takip ediyoruz.

Realistic Battle Tank için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lütfen yorumlarınızda Realistic Battle Tank crack, Realistic Battle Tank serial, license key gibi bilgiler yazmayınız. Ayrıca Rapidshare, Hotfile, Fileserve, Wupload, Uploadstation ve Filesonic vb. dosya paylaşım sitelerinden bağlantı paylaşmayınız.
Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
BrioGame
Realistic Battle Tank QR Kodu Okutarak İndir

Simülasyon Popülerleri

  1. Farming Simulator 18
    Farming Simulator 18iPhone ve iPad İçin Çiftlik Simülasyonu Oyunu
  2. Episode: Choose Your Story
    Episode: Choose Your StoryiPhone ve iPad için Simülasyon Oyunu
  3. The Sims Mobile
    The Sims MobileiPhone ve iPad İçin Simülasyon Oyunu
  4. Hay Day
    Hay DayiPhone ve iPad için Çiftlik Kurma Oyunu
  5. Farming Simulator 14
    Farming Simulator 14iPhone ve iOS için Tarımcılık Simülasyonu