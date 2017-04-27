Red Dead Redemption 2 Çıkmadan Tükendi

GTA 5'i geliştiren Rockstar Games'in dört gözle beklenen yeni oyunu Red Dead Redemption 2'nin stokları daha piyasaya çıkmadan tükendi. Oyun için ön sipariş almaya başlayan bazı internet sitelerinde stokların tükendiği görüldü.

2010 yılında konsollar için piyasaya sürülen Red Dead serisinin ikinci oyunu Red Dead Redemption, oynanışı ve muhteşem hikayesiyle herkesi etkilemeyi başarmıştı. Redemption'ın bu başarısının ardından ikinci oyunu beklemeye koyulan oyuncuların merakı, geçtiğimiz günlerde yapılan resmi açıklama ile giderilmiş ve Red Dead Redemption 2 duyurulmuştu. İlk oyuna benzer bir temada geçmesi beklenen ve tanıdık karakterlere yer verecek olan oyuna dair henüz yeterli bilgimiz olmasa da birçok oyuncu, heyecanla bekledikleri bu yapım için ön siparişlerini verdiler.

Amazon üzerinden oyunun Playstation 4 sürümünü ön siparişini yapmak isteyen kullanıcılar, bugün itibarıyla ön siparişlerin yoğunluk sebebiyle kapandığını gördüler. Daha doğrusu, Amazon'un aldığı ön sipariş sayısının sonuna gelinmiş ve artık kutulu oyunlar için ön sipariş alınmamaya başlamıştı. Başta bunun teknik aksaklıktan dolayı olduğu düşünülse de Amazon'a ulaşan kimi kullanıcılar, bunun siparişlerin fazlalığı sebebiyle gerçekleştiğini öğrendiler.

Henüz sadece bir videosu yayınlanan oyunun böylesine ilgi görmesi şaşırtırken Red Dead Redemption 2, çıktıktan sonra satış rekorları kıracağının da sinyallerini çok önceden vermiş oldu. Tüm bunlarla birlikte, Playstation 4 sürümü için ön sipariş almaya devam başka internet siteleri olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Red Dead Redemption 2'nin PC'ye Gelme İhtimali Güçlendi

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