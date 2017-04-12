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Referandum 2017
TamindirMobilVerimlilikReferandum 2017 - Android Için Referandum Uygulaması

Referandum 2017

(Android)
Referandum 2017 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
Referandum 2017
Referandum 2017
Referandum 2017
Referandum 2017

Anasayasadaki değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görüntüleyebilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Referandum 2017, Türk halkının mutlaka indirip göz atması gereken bir uygulamadır. Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz uygulama ile anayasa değişikliklerine göz atabiliyor ve halkın nabzını öğrenebiliyorsunuz.

Bildiğiniz üzere 16 Nisan'da ülkemizin kullandığı mevcut anayasanın değişikliği için oy kullanmaya gideceğiz. Ülkemiz için son derece önemli olan 16 Nisan'da oyunuzu hangi tarafa kullanacağınızı bilmiyorsanız Referandum 2017 uygulaması size rehberlik edebilir. Uygulamada değişikliği önerilen anayasanın değişen tüm maddeleri karşılaştırmalı olarak görüntüleyebilir ve uygulama içerisinde oyunuzu kullanabilirsiniz. Oyunuzu kullandıktan sonra uygulamayı kullananların ne dediğine bakabilir ve kararınızı şekilendirebilirsiniz. Her Türk vatandaşının mutlaka indirip bakması gereken uygulamalardan birisi olan Referandum 2017, karar vermeye yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Tarafsız bir şekilde her iki tarafı da ele alan uygulama, Yüksek Seçim Kurumu'yla aynı politikaları izlemektedir. Ayrıca uygulama sizin kararınızı ve bilgilerinizi tamamen gizli tutmaktadır. 

Ülkemiz için en iyisinin gerçekleşmesi amacıyla hizmet sunan Referandum 2017 uygulaması, anayasadaki değişen tüm maddeleri karşılaştırmalı olarak inceleme imkanı sunuyor. Göremeyenler için değişiklik yapıaln yerleri vurgulu gösteren uygulamayı mutlaka denemeniz gerekiyor.

Referandum 2017 uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Mustafa Ismail ALKAN
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