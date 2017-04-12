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Referandum 2017
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Referandum 2017

(iOS)
Referandum 2017 İndir Hemen İndir

30 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Referandum 2017
Referandum 2017
Referandum 2017
Referandum 2017

Anayasadaki değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görüntüleyebilir ve kararınızı şekillendirebilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Referandum 2017, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz referandum uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Türk halkının mutlaka denemesi gereken uygulama ile anayasa değişikliklerini karşılaştırmalı olarak görüntüleyebilirsiniz.

Ülkemizin kullandığı mevcut anayasanın değişiklik önerisi için tüm Türk halkı olarak 16 Nisan'da sandık başına gidiyoruz. Ülkemizin gidişatını değiştirecek bu seçimde atılacak oy son derece kritik önem taşıyor. Bu nedenle her Türk vatandaşı anayasadaki maddeleri okumalı ve kararını buna göre şekillendirmeli. Ülkenin gidişatını belirleyecek bu seçim son derece kritik. Tam da bu nedenle karşımıza çıkan Referandum 2017 uygulaması, anayasadaki değişecek maddelerin karşılaştırmalı olarak görüntülenmesini sağlıyor. Tarafsız bir şekilde tüm maddeleri ele alan uygulama, değişiklik yapılan yerleri vurgulu gösterip farkına varılmasını sağlıyor. Yüksek Seçim Kurulu ile aynı politikayı izleyen uygulamada kendi oyunuzu da kullanabiliyor ve uygulamayı kullananlar arasındaki kararı görebiliyorsunuz. Ayrıca uygulamada kullandığınız oy tamamen gizli olup hiç bir bilginiz aktarılmıyor.

Ülkemiz için en iyi kararın verilmesi için hizmet sunan uygulama aynı zamanda kolay bir kullanıma sahip. Her yaştan bireyin rahatlıkla kullanabileceği Referandum 2017 uygulamasını mutlaka indirip denemeniz gerekiyor. Referandum 2017 uygulamasına her Türk vatandaşının göz atması gerekiyor.

Referandum 2017 uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve sonrası
Üretici:
Mustafa Ismail ALKAN
Referandum 2017 QR Kodu Okutarak İndir

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