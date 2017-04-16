Referandum Sonuçları İnternette Nasıl Takip Edilir?

Ülkemizin geleceğinin belirleneceği 16 Nisan Anayasa değişikliği referandum halk oylaması için sandıklar kapandı ve halk merakla referandum sonuçları beklemeye başladı. Haberi yazdığımız an itibariyle sandıkların yüzde 32'si açıldı. Siz de sonuçları anlık olarak 2017 referandum sonuçları takip etmek için haberimizden ayrılmayın.

Tarihi referandum bugün gerçekleşti ve milyonlarca kişi oy kullanmak için sandık başına gitti. Sorunsuz geçen seçim sürecinden sonra halk referandum sonuçlarına kitlendi. Saat 17:00'da biten seçimden sonra Türkiye'nin dört bir yanındaki sandıklarda sayım işlemi başladı. Sabah saatlerinden itibaren akıllarda yer edinen "16 Nisan 2017 referandum sonuçları ne zaman belli olacak?" sorusunun cevabı ise ilerleyen saatlerce cevap bulacak. Heyacanla beklediğimiz referandum sonuçlarını takip etmek için aşağıda yer alan bağlantıları takip edebilirsiniz.

Referandum Sonuçları 2017

16 Nisan 2017 referandum sonuçları anlık olarak takip edebileceğiniz sonuçları dilerseniz illere ve bölgelere göre ayırabilirsiniz. İşte referandum sonuçlarını anlık takip edebileceğiniz kaynaklar;

http://www.sabah.com.tr/secim/16-nisan-2017-referandum/

http://www.cnnturk.com/referandum-2017/ankara

http://secim.hurriyet.com.tr/referandum-sonuclari

http://www.sozcu.com.tr/2017-referandum-secim-sonuclari-turkiye-oy-oranlari/

http://secim.haberler.com/2017/

http://www.cnnturk.com/referandum-2017

Öte yandan ülkemizin geleceğinin belirleneceği bu seçimda anayasanın değişip değişmeyeceği ortaya çıkacak. Şimdiden ülkemize hayırlı olması dileğiyle..

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