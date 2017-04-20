Remove Airline Passenger kolay oynanabilen; fakat yüksek puan yakalaması bir hayli zor olan bir mobil beceri oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Remove Airline Passenger'da bir havayolu şirketinde çıkan bilet krizleri konu alınıyor. Yolcular uçağa bilet alıyorlar; fakat bazı yolculara aynı koltuk için bilet kesiliyor. Yolcular da doğal olarak biletlerini aldıkları koltuklara oturmak istiyorlar. Biz bu durumlara çözüm getirmek için olaya gerçek anlamda parmağımızı atıyoruz.

Remove Airline Passenger'da temel olarak çift bilet alınan koltuğu bilet almış yolcuları bularak bu yolculardan birini uçaktan çıkarmaya çalışıyoruz. Fakat bu işi yaparken zaman büyük önem taşıyor. Yolcuları zamanında bulmazsak problem çıkarıyorlar ve koltuktan kalkmıyorlar. Bu nedenle reflekslerimizi kullanmamız da gerekiyor.

Remove Airline Passenger'da tek yapmanız gereken yolcuların üzerine dokunmak. Oyunda ilerledikçe işler karışıyor ve daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Retro tarzda grafiklere sahip olan oyun eski telefonlar ve tabletlerde bile rahatça çalışabilmekte.