?     Geri Bildirim
Renk Paleti
TamindirMobilFotoğraf Ve VideoRenk Paleti - Android Için Renk Kodu Bulma Uygulaması

Renk Paleti

Renk Paleti İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Renk Paleti
Renk Paleti
Renk Paleti

Fotoğraflarınızdaki baskın renklerin kodlarını öğrenebileceğiniz işlevsel bir uygulama

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Renk Paleti, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir renk kodu bulma uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Resimlerdeki ön plana çıkan renkleri görmenizi sağlayan uygulama ile renk kodlarına ulaşabiliyorsunuz.

Renk Paleti, herhangi bir resimde ya da fotoğrafta ön plana çıkan renklerin kodlarını ve renk popülasyonunu görmenizi sağlıyor. Grafik işleriyle uğraşanların telefonlarında mutlaka olması gereken bir uygulma olan Renk Paleti, hoş tasarımıyla da dikkat çekiyor. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan uygulama ile fotoğrafınızı seçiyorsunuz ve bir sonraki aşamaya geçerek onaltılık kodları görüntüleyebiliyorsunuz. Dilerseniz uygulama içerisinde yer alan fotoğrafları da kullanabiliyorsunuz. Oluşturduğunuz renk paletlerini ise dilersenz kaydedebiliyor, dilerseniz de paylaşabiliyorsunuz. Basit bir tasarıma ve materyal görünüme sahip olan uygulamayı mutlaka denemelisiniz. 

Minimal uygulama boyutuyla da telefonlarınızda çok az yer kaplayan Renk Paleti, sürekli güncelleniyor. Renk Paleti uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Renk Paleti için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
PixelPerfect Apps
Renk Paleti QR Kodu Okutarak İndir

Fotoğraf ve Video Popülerleri

  1. TubeMate YouTube Downloader
    TubeMate YouTube DownloaderAndroid İçin YouTube Video İndirme Uygulaması
  2. SnapTube
    SnapTubeAndroid için Ücretsiz Video ve Müzik İndirici
  3. YouTube
    YouTubeAndroid İçin Resmi YouTube Uygulaması
  4. VivaVideo
    VivaVideoAndroid için Ücretsiz Video Düzenleme Uygulaması
  5. Trickpics
    TrickpicsAndroid İçin Müstehcen İçerik Sansürleme Uygulaması