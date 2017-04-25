Renk Paleti, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir renk kodu bulma uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Resimlerdeki ön plana çıkan renkleri görmenizi sağlayan uygulama ile renk kodlarına ulaşabiliyorsunuz.

Renk Paleti, herhangi bir resimde ya da fotoğrafta ön plana çıkan renklerin kodlarını ve renk popülasyonunu görmenizi sağlıyor. Grafik işleriyle uğraşanların telefonlarında mutlaka olması gereken bir uygulma olan Renk Paleti, hoş tasarımıyla da dikkat çekiyor. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan uygulama ile fotoğrafınızı seçiyorsunuz ve bir sonraki aşamaya geçerek onaltılık kodları görüntüleyebiliyorsunuz. Dilerseniz uygulama içerisinde yer alan fotoğrafları da kullanabiliyorsunuz. Oluşturduğunuz renk paletlerini ise dilersenz kaydedebiliyor, dilerseniz de paylaşabiliyorsunuz. Basit bir tasarıma ve materyal görünüme sahip olan uygulamayı mutlaka denemelisiniz.

Minimal uygulama boyutuyla da telefonlarınızda çok az yer kaplayan Renk Paleti, sürekli güncelleniyor. Renk Paleti uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.