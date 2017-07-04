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Rentalcars.com

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Rentalcars.com
Rentalcars.com
Rentalcars.com
Rentalcars.com
Rentalcars.com

Android için Araba Kiralama Uygulaması

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

Rentalcars.com uygulaması ile Android cihazlarınızdan hızlı bir şekilde araba kiralayabilirsiniz.

Rentalcars.com uygulaması ile Android cihazlarınızdan hızlı bir şekilde araba kiralayabilirsiniz.

Acilen arabaya ihtiyaç duyduğunuz anlarda imdadınıza koşan ve sizin için tüm araba kiralama şirketlerinden fiyatlar sunan Rentalcars.com uygulaması, hem hızlı hem de uygun fiyatlarla araba kiralayabilmenizi sağlıyor. Uygulama üzerinden kolayca rezervasyon da yapabileceğiniz, dünya genelinde 50 bin’e yakın konumda en iyi fırsatları size sunan Rentalcars.com uygulaması en düşük fiyatları garanti ediyor.

Tamamen güvenilir şirketlerin yer aldığı sistemde rezervasyonlarınızı online olarak yapabileceğiniz gibi değişiklik ve iptal isteklerinizi de gerçekleştirebilirsiniz. 40 farklı dilde hizmet veren ve 91 para birimiyle araba kiralayabilmenize olanak sağlayan Rentalcars.com servisini gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Uygulama özellikleri:

  • En düşük fiyat garantisi,
  • Güvenilir şirketlerden araba kiralama,
  • Rezervasyon yapma, değişiklik ve iptal işlemleri,
  • Dünya genelinde 50 bin’e yakın konumda arama,
  • 40 farklı dil desteği,
  • 91 para birimi desteği.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
rentalcars.com
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