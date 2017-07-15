Rentalcars.com(iOS)
iPhone ve iPad için Araç Kiralama Uygulaması
Rentalcars.com uygulamasını kullanarak hızlı ve güvenilir bir şekilde araç kiralayabilirsiniz.
Rentalcars.com uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınız üzerinden hızlı ve güvenilir bir şekilde araç kiralayabilirsiniz.
Dünya genelinde 50 bin'i aşkın konumda arama yapabileceğiniz ve sizin için tüm araç kiralama şirketlerinden oldukça uygun fiyatları listeleyen Rentalcars.com uygulaması, güvenilir ve saygın şirketlerden araç kiralama imkanı sunuyor. Kiralamak istediğiniz araç için rezervasyon, iptal ve değişiklik işlemlerini de uygulama üzerinden gerçekleştirebileceğiniz, en düşük fiyat garantisi sunan Rentalcars.com uygulaması 40 adet dil desteğini de sizlere sunuyor.
Hangi ülkede olursanız olun, size en yakın araç kiralama şirketlerine ulaşabileceğiniz ve 91 adet para birimi desteği sayesinde döviz işlemleriyle uğraşmayacağınız uygulamayı iPhone ve iPad cihazlarınıza yükleyebilir, hızlı ve güvenilir araç kiralama hizmetinden faydalanabilirsiniz.
Uygulama özellikleri:
- Düşük fiyat garantisi,
- Saygın şirketlerden araç kiralayabilme,
- Rezervasyon, iptal ve değişiklik işlemleri,
- Dünya genelinde 50 bini aşkın konumda arama yapma,
- 40 adet dil desteği,
- 91 adet para birimi desteği.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- TravelJigsaw Ltd
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