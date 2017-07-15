?     Geri Bildirim
Rentalcars.com
TamindirMobilYaşamRentalcars.com

Rentalcars.com

(iOS)
Rentalcars.com İndir Hemen İndir

129 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Rentalcars.com
Rentalcars.com
Rentalcars.com
Rentalcars.com
Rentalcars.com

iPhone ve iPad için Araç Kiralama Uygulaması

Volkan Yılmaz Son güncelleme 58 dakika önce

Rentalcars.com uygulamasını kullanarak hızlı ve güvenilir bir şekilde araç kiralayabilirsiniz.

Rentalcars.com uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınız üzerinden hızlı ve güvenilir bir şekilde araç kiralayabilirsiniz.

Dünya genelinde 50 bin'i aşkın konumda arama yapabileceğiniz ve sizin için tüm araç kiralama şirketlerinden oldukça uygun fiyatları listeleyen Rentalcars.com uygulaması, güvenilir ve saygın şirketlerden araç kiralama imkanı sunuyor. Kiralamak istediğiniz araç için rezervasyon, iptal ve değişiklik işlemlerini de uygulama üzerinden gerçekleştirebileceğiniz, en düşük fiyat garantisi sunan Rentalcars.com uygulaması 40 adet dil desteğini de sizlere sunuyor.

Hangi ülkede olursanız olun, size en yakın araç kiralama şirketlerine ulaşabileceğiniz ve 91 adet para birimi desteği sayesinde döviz işlemleriyle uğraşmayacağınız uygulamayı iPhone ve iPad cihazlarınıza yükleyebilir, hızlı ve güvenilir araç kiralama hizmetinden faydalanabilirsiniz.

Uygulama özellikleri:

  • Düşük fiyat garantisi,
  • Saygın şirketlerden araç kiralayabilme,
  • Rezervasyon, iptal ve değişiklik işlemleri,
  • Dünya genelinde 50 bini aşkın konumda arama yapma,
  • 40 adet dil desteği,
  • 91 adet para birimi desteği.

Rentalcars.com için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
TravelJigsaw Ltd
Rentalcars.com QR Kodu Okutarak İndir

Yaşam Popülerleri

  1. Style Thief
    Style ThiefiPhone ve iPad için Kıyafet Bulma Uygulaması
  2. Ezan ALARMI
    Ezan ALARMIiPhone ve iPad için Ezan Uygulaması
  3. letgo: 2. El Eşya Alım & Satım
    letgo: 2. El Eşya Alım & SatımiPhone ve iPad için Alışveriş Uygulaması
  4. My Love
    My LoveiPhone ve iPad için İlişki Süresi Hesaplama Uygulaması
  5. Sodexo
    SodexoiOS için Sodexo Kart Bakiye Sorgulama ve Takip Uygulaması

Rentalcars.com Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster