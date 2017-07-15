Rentalcars.com uygulamasını kullanarak hızlı ve güvenilir bir şekilde araç kiralayabilirsiniz.

Rentalcars.com uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınız üzerinden hızlı ve güvenilir bir şekilde araç kiralayabilirsiniz.

Dünya genelinde 50 bin'i aşkın konumda arama yapabileceğiniz ve sizin için tüm araç kiralama şirketlerinden oldukça uygun fiyatları listeleyen Rentalcars.com uygulaması, güvenilir ve saygın şirketlerden araç kiralama imkanı sunuyor. Kiralamak istediğiniz araç için rezervasyon, iptal ve değişiklik işlemlerini de uygulama üzerinden gerçekleştirebileceğiniz, en düşük fiyat garantisi sunan Rentalcars.com uygulaması 40 adet dil desteğini de sizlere sunuyor.

Hangi ülkede olursanız olun, size en yakın araç kiralama şirketlerine ulaşabileceğiniz ve 91 adet para birimi desteği sayesinde döviz işlemleriyle uğraşmayacağınız uygulamayı iPhone ve iPad cihazlarınıza yükleyebilir, hızlı ve güvenilir araç kiralama hizmetinden faydalanabilirsiniz.

Uygulama özellikleri: